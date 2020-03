Serkan hat Geburtstag und wird 27 Jahre alt. Eins ist jetzt schon klar: Seinen Ehrentag bei "Big Brother" wird der Student so schnell nicht vergessen! Der startet zunächst mit positiven Kommentaren der Community für das Geburtstagskind. Dann darf er zwei Blockhaus-Bewohner zur abendlichen Party ins Glashaus holen. Romana und Gina sind seine Auserwählten. Ohne zu wissen, welch folgenschwere Entscheidung Serkan damit getroffen hat, beginnt erst einmal die große Party. Kurze Zeit später nimmt der Abend eine dramatische Wendung ...

"Mann, du bist doch 40 Jahre alt!"

Die Gerüchteküche brodelt! Vanessa hat von Rebecca gehört, dass Romana sie nominieren wollte. Das muss geklärt werden! Während Serkans Geburtstagsparty steigt, kriegen sich Vanessa und Romana auf der Terrasse so richtig in die Haare: "Ich hätte gar kein Problem damit, wenn du mich nominiert hättest, aber vielleicht aus einem anderen Grund, als zu sagen, dass es daran liegt, was du vorher schon im Fernsehen über mich gesehen hast"; so Vanessa in ungewohnt scharfem Ton.

Romana kommt in Erklärungsnot und Vanessa in Rage: "Wie kann man sich da so krass rausreden! Mann, du bist doch 40 Jahre alt!" So nimmt das Drama, das mit heftigen Beschimpfungen und vielen Tränen weitergeht, seinen Lauf.

"WTF, Alter!"

Kaum zurück im Blockhaus wird der vorangegangene Streit heftig diskutiert. Romana ist weiterhin auf hundertachtzig. Ihr nächstes Opfer: Gina. Die berichtet Philipp, was sich auf der Party zugetragen hat. Das passt der Wienerin so gar nicht und sie wird richtig laut: "Du bist natürlich auf ihrer Seite. Ihr kennt euch ja schon länger und ich bin der neue Trottel. Aber du bist eben doch gar nicht dabeigesessen. Wir waren zu zweit allein! Kinderscheiße! Wir zwei werden keine Freunde mehr!" Gina hat da nur eine Antwort drauf: "WTF, Alter!"

#WirbleibenimHaus

Big Brother hat viele Ideen, wie die Bewohner die Zuschauer in Zeiten der Krise etwas unterstützen können! Los geht es mit Kosmetikexpertin Gina: Die 19-Jährige darf ihr kosmetisches Wissen teilen und nimmt ein Tutorial auf: "Hallo liebe Zuschauer aus meinem Beautysalon. Was kann man machen, wenn man zu Hause ist?

Ganz genau: Man schminkt sich. Also, ich trage eine dicke fette Schicht Foundation auf. Wie man sehen kann, habe ich nicht die reinste Haut und von daher darf es auch mal eine ganze Tonne sein! Und ein kleiner Tipp von mir: Als Puder nehme ich immer Babypuder. Babypuder ist geil!"