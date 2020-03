Nicht nur zwei, sondern ganze vier neue Bewohner verstärken "Big Brother" und bringen frischen Wind in die Bude. Jade Übach und Serkan Yavuz sind die nächsten Promis im Haus. Die beiden kennen sich bereits aus "Bachelor in Paradise". Nun, nur kennen ist untertrieben. Jade und Serkan haben damals in der ersten Nacht der Dating-Show geknutscht. Ob ihre heiße Vergangenheit bei "Big Brother" wohl eine Fortsetzung findet?