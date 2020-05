Das ist der Gewinner von "Big Brother" 2020

Na, da freut sich aber jemand riesig! Finalist Cedric hat im Glashaus alle anderen Bewohner hinter sich gelassen und gewonnen. Nach 100 Tagen im "Big Brother"-Haus hat er sich im Zuschauervoting beim spannenden Finale durchgesetzt. Kurz vor Schluss konnte ihm nur noch Gina im Rennen um den Sieg wirklich gefährlich werden.

Cedric nimmt 100.000 Euro Preisgeld mit nach Hause und freut sich, dass er nun endlich wieder seine Familie in die Arme schließen darf.

Cedric will Teile seines Gewinns spenden

Cedric ist überglücklich, "Big Brother" 2020 als Gewinner zu verlassen: "Es gab hier Zeiten in denen mich keiner mochte und ich wirklich alleine war. Der Brief meiner Mutter hat mir in dieser Phase sehr geholfen. Danach ging es stetig bergauf, und jetzt ist es einfach ein unglaubliches Gefühl, ‚Big Brother‘ 2020 als Sieger zu verlassen. Von meinem Gewinn will ich einen Teil spenden und das restliche Geld langfristig anlegen."