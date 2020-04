Die erste Purzelbaum-Weltmeisterschaft

"Wir bleiben zu Hause" und dabei auch fit? Kein Problem für die Glashaus-Jungs! Tim und Serkan rufen die erste "Big Brother"-Purzelbaum-Weltmeisterschaft ins Leben. "Wenn zwei Vollidioten wie Tim und ich zusammentreffen, passiert halt so was", erklärt Serkan lachend. Für Deutschland tritt Tim an, für die Türkei Serkan. Philipp fällt die ehrenhafte Aufgabe des Schiedsrichters zu.

Der harte Steinboden holt zumindest Tim schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Er stopft seinen Rücken vorsorglich mit einem Kissen aus. "Och, brauchst du schon Tricks?", spottet Serkan. Philipp zählt an: "Auf die Plätze. Fertig. Und Purzelbaum!" Und los geht das muntere Duell…

Der nächste Krach ist vorprogrammiert

Die Häuser sind aufs Neue bunt gemischt und die neuen Konstellationen bergen enormes Konfliktpotenzial. Im Glashaus ist Michelle genervt. Sie muss ausgerechnet mit der einen Person zusammenleben, mit der sie letzte Woche wiederholt aneinandergeraten ist: Cedric. "Michelle und Cedric, das ist eine Katastrophe", fasst Pat zusammen.

Im Blockhaus ist er endlich wieder mit Busenfreundin Vanessa vereint: Erst fällt sich das Lästerduo in die Arme, um sich anschließend sofort seiner Lieblingsbeschäftigung zu widmen. "Der Nikotin-Entzug hat mich gef****! Ich habe mich so über Becky geärgert, das tue ich nach wie vor", berichtet Vanessa von den Ereignissen der vergangenen Woche. Blöd nur, dass ihr Lästerobjekt nun mit ihnen unter einem Dach lebt.

Ginas Pole-Position

"Gina hat einfach alle weggeflext", scherzt Michelle im Glashaus. Und die ist tatsächlich immer noch erstaunt darüber, dass sie das Gesamtranking anführt. „Für mich ist das immer noch so seltsam“, gesteht Gina ihren Mitbewohnern. "In den ersten Wochen war ich immer die letzte. Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt mal unter die besten drei kommen könnte. Das Ding war eigentlich schon durch für mich."

Ihre Mitbewohner in Glas- wie Blockhaus hingegen verstehen sehr gut, warum Gina bei der Community inzwischen so beliebt ist. "Gina ist eine coole Socke. Das war längst überfällig, dass sie die Leiter hochklettert und ich gönne ihr den ersten Platz von ganzem Herzen", betont Pat. Michelle findet: "Dass auch einfach mal eine Frau die Männer überholt: Megacool!" Diese Woche bewertet die Community zusätzlich in der Kategorie "Clever" – wie werden die Bewohner abschneiden?

