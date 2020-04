Gina soll das Haus verlassen

Schock am Morgen für die Blockhaus-Frauen. Kreidebleich und schwer atmend kommt Gina aus dem Sprechzimmer: "Ich habe gestern einen krassen Regelverstoß begangen. Ich soll jetzt meine Sachen packen und gehen. Ich weiß auch, was für ein Regelverstoß das war. Ich dachte halt, das wäre nicht so schlimm. Aber ich soll jetzt gehen!"

Blankes Entsetzen in den Gesichtern ihrer Mitbewohnerinnen. "Was soll das denn sein, was du da….", stottert Vanessa völlig fertig. Was hat Gina Schlimmes angestellt?

Cedric rastet aus: "Null, Bullshit!"

Kaum öffnet sich der Zaun, geht Michelle auf Cedric los: "Du hast am Anfang viel zu viel an die Kameras gedacht, dass alles gut ankommt, was du machst und sagst. Jetzt wo du merkst, dass viele skeptisch dir gegenüber werden, denkst du: Scheiße, wie kann ich das jetzt umdrehen?!" Cedric reagiert aggressiv-beleidigt: "Dann werden wir halt keine Freunde mehr!"

Im Sprechzimmer lässt er dann richtig Dampf ab: "Bullshit! Die hat mir Sachen an den Kopf geworfen, da hört es bei mir auf! Mir ist fast der Kragen geplatzt!"

Kommentare lassen Tim durchdrehen

"Einfach nur zum Fremdschämen. Der braucht eine Jacke, welche hinten geschlossen werden kann!", lautet einer der Kommentare, die den Männern im Glashaus gezeigt werden. Doch wer ist damit gemeint? "Das ist nicht böse gemeint, aber nachdem, was du uns manchmal zeigst, ist das auf dich bezogen", so Serkan lachend zu Tim. Serkan liegt richtig!

Und wie reagiert Tim? Der bleibt sich einmal mehr treu, macht seine Kapuzenjacke zur Zwangsjacke, läuft sehr zur Freude seiner Mitbewohner wie irre im Haus umher und windet sich stöhnend auf dem Küchenboden!

Ob Gina wirklich das Haus verlassen muss und was sonst noch so bei "Big Brother" passiert, erfährst du heute um 19:15 Uhr in SAT.1.

