Trotz Entschuldigung und Aussprache kann Michelle den Streit mit Philipp nicht vergessen. Sie trifft eine Entscheidung und geht ins Sprechzimmer. Gedanken macht sich auch Rebecca? Wie kommen ihre immer intimeren Kuscheleinheiten mit Tim bei ihrer Familie an? Richtig Sorgen machen müssen sich eigentlich nur Denny und Cedric: Einer der beiden Nominierten verbringt aktuell seine letzten Stunden bei Big Brother…

Michelle will nach Hause

"Ich würde Big Brother gerne verlassen!", erklärt die völlig aufgelöste Michelle im Sprechzimmer. "Ich kann nicht noch eine schwere Phase hier überstehen, ohne mich selbst irgendwie damit zu gefährden. Ich habe das Gefühl, dass ich der Stimmungsmacher hier bin. Und das meine ich nicht im positiven Sinne. Ich bin ein extremer Störfaktor hier drin." Während Michelle die wohl schwersten Momente bei Big Brother durchlebt, genießen Serkan und Philipp die Frühlingsonne und äußern ihren Unmut über die 26-Jährige. "Immer alles so auf die Goldwaage legen und aus einer Mücke einen Elefanten machen", so Serkan genervt.

Tim geht aufs Ganze bei Rebecca

In Sachen Kuscheln gehen Rebecca und Tim immer weiter: Immer heftiger Streicheln und Liebkosen sich die beiden Blockhaus-Bewohner. Nicht nur die Mitbewohner spekulieren was denn da genau läuft. Auch Rebecca macht sich Sorgen, was wohl ihre Familie denkt, wenn sie das Treiben im Bett sehen: "Ich habe schon ein bisschen die Sorge, dass meine Großeltern oder mein Vater denken: ‚Oh Gott, hätte das sein müssen, Rebecca?` Die kennen mich ja überhaupt nicht mit irgendeinem Typen. Keiner!". Tim versucht zu beruhigen, kann es dann aber doch nicht lassen und fragt schmunzelnd: "Bock auf Sex?"

Heute in der Live-Show: Wer kommt ins Finale und wer muss Big Brother verlassen?

Noch vier Wochen bis zum Finale! Die 100.000 Euro Siegesprämie rücken für die verbliebenen zehn Bewohner immer näher. Michelle, Rebecca, Tim, Philipp und Denny haben die Duelle der Woche gewonnen. Wer von ihnen erkämpft sich live in "Big Brother – Die Entscheidung" (22:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn) das goldene Finalticket und sichert sich damit einen Patz im Finale von Big Brother?

Doch für Denny geht es heute um viel mehr: Er steht gemeinsam mit Cedric auf der Nominierungsliste und muss sich der Entscheidung der Zuschauer stellen. Denny oder Cedric – wen begrüßen Jochen Bendel und Melissa Khalaj nach der SAT.1-Live-Show bei "Big Brother – Die Late Night Show" auf sixx?