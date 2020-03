Neue Bewohner mit gemeinsamer Vergangenheit

Gleich am Montag zogen Serkan und Jade ins Glashaus. Schnell wurde klar: Die beiden kennen sich. Sogar ziemlich gut! In der Dating-Show "Bachelor in Paradise" haben die beiden direkt in der ersten Nacht im Swimming Pool geknutscht.

Nachdem Jade den 26-jährigen Serkan noch in der Show abserviert hat, war die kurze Liebelei auch schon wieder Geschichte. Serkan ist heute glücklich an Carina Spack vergeben. Und das soll auch so bleiben – zumindest, wenn es nach dem Regensburger geht.

Jade dagegen gibt im Gespräch mit Vanessa zu, dass sie noch starke Gefühle für den Studenten hat. Auseinanderbringen will sie Serkan und Carina aber nicht – oder doch? Als sie sich mit Pat unterhält, klingt alles wieder offen: "Ich muss echt aufpassen!" Das wird noch spannend! Aber da gab es doch noch zwei andere neue Bewohner…

Menowin Fröhlich und Romana ziehen ein

Drei Bewohner haben "Big Brother" schon verlassen – einer davon freiwillig. Neben Serkan und Jade verstärken deshalb Menowin Fröhlich und Romana aus Wien "Big Brother" 2020.

Menowin ist Sänger und Familienvater, war schon bei "Promi Big Brother" und verließ die Show als stolzer Zweiter. "Big Brother" möchte er als Privatmensch gewinnen. Auf dem Weg dorthin gibt es für Menowin aber vor allem zwei Herausforderungen: Sein Übergewicht und seine Drogensucht. Beides will er im Haus hoffentlich loswerden.

Die 40-jährige Romana zieht ohne expliziten Prominenzhintergrund ins Haus. Die Wienerin liebt Reality-Formate und will zeigen, dass intelligente Frauen ins TV gehören. Momentan ist sie bei den Zuschauern aber die unbeliebteste Bewohnerin.

Sexy "Sixx Paxx" ziehen sich aus

Auch intelligente Frauen wie Romana schauen gerne! Der große Bruder hat überraschend sexy Herrenbesuch ins Glashaus eingeladen. Die heißen Kerle von "Sixx Paxx" präsentieren den Bewohnerinnen exklusiv ihre neue Show. Der Jubel der begeisterten Ladies nimmt kein Ende!

Denny ist auf Konfrontation aus

Denny ist in Woche 5 langsam genervt von seinen Mitbewohnern. Im Gespräch mit Cedric kann der 32-Jährige seine Wut nicht mehr zurückhalten und meckert los: "Michelle, die beobachtet mich die ganze Zeit. Dann geh doch nach Hause, Mann!"

Auch über Philipp und Rebecca zieht der Profiboxer munter her. Im Laufe der Woche bekommt zusätzlich René sein Fett weg. Der ernährt sich nämlich salzarm, was Denny bitter aufstößt: "Wir können nicht nur auf eine Person Rücksicht nehmen, sondern müssen auf alle eingehen."

Am Montag um 19 Uhr startet "Big Brother" 2020 schon in seine sechste Woche. Auf SAT.1 bist du wie immer dabei!