Das siehst du heute Abend bei "Big Brother" 2020:

Nur Trocken-Sex bei Tim und Rebecca?

Heiß, heißer, Blockhaus-Schlafzimmer! Seitdem Tim zurück im Blockhaus ist, teilt er sich mit Rebecca die untere Etage des Stockbetts. Und was die beiden da treiben, kann man echt nicht mehr kuscheln nennen… "Tim und Rebecca liegen wie immer im Bett und machen Trockensex", berichtet Pat den amüsierten Glashausbewohnern, und Vanessa ergänzt: "Die streicheln sich unterm T-Shirt!"

Pat findet: "Wenn wir ehrlich sind, dann ist das schon Petting! Wie die jede Nacht eng umschlungen aneinander liegen, obwohl es so heiß ist… Da liegen die beiden und verteilen ihre Sexflüssigkeiten. Mich würde es nicht wundern, wenn Tim ihn eines nachts einfach mal reinsteckt. Es ist so heißt da drin, wenn man freiwillig so eng umschlungen in diesem Bett da unten liegt, da muss man es echt schon wollen!"

Michelle oder Philipp: Welcher Bewohner bekommt die Zuschauer-Box?

Die Zuschauer konnten diese Woche entscheiden, ob sie Michelle oder Philipp eine Freude machen wollen. "Mein Herz klopft so dolle", gibt Michelle zu. "Ich habe Angst, dass ich’s nicht bin." So sehr wünscht sich die 26-Jährige das Kuschelkissen mit den Fotos ihrer Liebsten – doch sie hat das Nachsehen.

In der Box befindet sich Philipps Kuscheltier-Löwe, von ihrem Kissen sieht sie nur ein Foto hinter Glas. Im Sprechzimmer bricht Michelle in Tränen aus. "Das war krass. Die Bilder so zu sehen. Ich vermiss diese Leute einfach so!" Und das soll für heute nicht ihr einziger Rückschlag sein…

Zoff im Glashaus

Es kracht, und zwar gewaltig. Michelle wirft Philipp das Kuscheln mit Rebecca vor. "Du wusstest doch, dass sie dich toll findet! Ich hab' dir das so oft gesagt. Das hat für mich auch was mit Verantwortungsgefühl zu tun!"

Philipp verteidigt sich: "So ist es bei mir nicht angekommen. Weder von dir, noch von ihr. Brett vorm Kopf!" Doch das will Michelle ihm einfach nicht glauben.

Philipp ist stinksauer. "Nach der Nummer kann sie mich am Arsch lecken", macht er seinem Ärger bei Gina Luft.

Das alles siehst du heute in der neuen Folge um 19 Uhr in SAT.1.