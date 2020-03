Philipp, der Herrscher des Blockhauses

Philipp ist der "Bauer der Woche"! Alle anderen Blockhausbewohner sind seine Mägde und Knechte. Sie müssen machen, was Philipp sagt. So sieht es die neue Wochenaufgabe vor. Auch eine Kuh-Attrappe steht im Garten und will Tag und Nacht gemolken werden. Alle nehmen die neue Herausforderung sportlich, vor allem Rebecca, die das Bad emsig und penibel mit einer Nagelbürste schrubbt. Nur Romana ätzt: "Da halte ich lieber ein Ei!"

"Halt deine Schnauze und iss einfach das, was da ist!"

Fitness-Fan Cedric zählt penibel die Kalorien und jammert, dass er einfach nicht genug Nährstoffe für seinen Six-Pack-Body bekommt. Das nervt seine Mitbewohner immer mehr. „Ich denke, Alter, der Kühlschrank ist doch voll“, regt sich Denny im Bad gegenüber Menowin auf. „Halt deine Schnauze, und iss‘ einfach was da ist!“ Auch Rebecca kann nicht mehr hinterm Berg halten. "Mir ist das too much! Immer überall über die Kalorien und Nährstoffe diskutieren", so die Studentin zu Gina. "Ich kann es nicht mehr hören. Jeder kann doch abnehmen wie er will. Wenn ich Bock auf Süßigkeiten habe, habe ich Bock auf Süßigkeiten!"

"Big Brother": Pat ist bereit für die Ehe

Die Zeit bei "Big Brother" hat bei Pat so einiges bewegt. Besonders in Bezug auf seine große Liebe Sebastian: "Ich kann es einfach nicht erwarten, ihn zu heiraten!" Das sind ja ganz neue Töne, bisher hat sich der 30-Jährige doch immer zu jung für die Ehe gefühlt. "Ich habe erst hier gemerkt, ich will ihn heiraten. Zu einhundert Prozent! Aber noch habe ich keinen Antrag", erklärt er Vanessa. Die ist sich sicher: "Das dauert nicht mehr lange!"

