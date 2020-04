"Muss man jetzt die ganze Zeit rummachen?"

Egal ob in der Küche oder auf der Terrasse: Tim und Rebecca kuscheln und knutschen immer offensichtlicher. Die beiden kleben förmlich aneinander. Während Pat sich einfach nur freut, kommt im Glashaus schon der erste Gegenwind auf. "Ja, ihr habt euch sehr gern. Aber muss man das jetzt 24/7 der ganzen Gruppe mitteilen und die ganze Zeit rummachen?", beschwert sich Gina im Sprechzimmer.

Und auch Philipp hat was zu meckern: "Was mich echt belastet ist, dass sie es abstreiten ein Paar zu sein. Das verstehe ich nicht."

"Ich kann verstehen, dass Pat sie nominiert hat!"

"Ich glaube, dass er jetzt merkt, dass es dumm wäre, Gina zu nominieren. Sie ist auf Platz eins", so Michelle am Vorabend über Pat. Als Gina das erfährt, ist sie stinksauer: ein Gespräch mit Michelle muss her. Doch die Nominierte blockt total ab und keift los: "Es geht hier nicht um dich, Gina. Es geht hier tatsächlich mal nicht um dich! Alle gingen davon aus, dass er dich nominieren würde. Das ist aber nicht passiert und das ist meine persönliche Enttäuschung."

Wie reagiert Gina nach der Attacke? "Ich kann verstehen, dass Pat sie nominiert hat", so die 19-Jährige im Sprechzimmer.

"Ich finde Philipp ja auch immer noch gut!"

Fakt ist: Tim hatte ein Auge auf Gina geworfen und Rebecca war von Philipp nicht abgeneigt. Und wie sieht es jetzt aus? Rebecca ist ehrlich und gesteht: "Wenn man bedenkt, dass ich Wochenlang gesagt habe: Tim niemals. Tim findet ja Gina immer noch gut und ich finde Philipp ja auch immer noch gut."

Dass seine Süße das so nochmal angesprochen hat, findet Tim alles andere als witzig. "Auf einer Skala von eins bis zehn, wie sauer bist du gerade?"; will Rebecca reumütig wissen. "Acht!", so Tims klare Antwort.

