Tränen im Glashaus

Cedric scheint mit seinem Verhalten nur noch anzuecken. Oder warum sonst wirft Serkan ihm vor: "Du hast null Durchsetzungsvermögen. Du bist ein Mitläufer. Du änderst jede Stunde deine Meinung." Im Sprechzimmer kann Cedric seine Tränen nicht mehr zurückhalten. "Ich will doch einfach nur hier rauskommen und ein besserer Mensch sein. Aber wie ich es mache, mache ich es falsch", weint er verzweifelt. "Ich verkacke einfach von vorne bis hinten bei jedem. Weil ich so bin, wie ich bin. Tut mir leid."

Wenn der 26-Jährige doch nur wüsste, dass Serkan, Denny und Pat in geheimer Mission unterwegs sind: Im Auftrag von "Big Brother" müssen sie ihren Mitbewohnern Kommentare aus der Community um die Ohren hauen, ohne dass diese davon Wind bekommen.

Michelle will gehen

Der Nikotinentzug macht der Altenpflegerin mehr als allen anderen zu schaffen. Dazu kommt eine Aufgabe, von der sie sicher ist, gegen die Jungs ohnehin keine Chance zu haben. "Da bin ich einfach zu schwach für. Aber selbst, wenn wir jetzt sagen, wir lassen die Nummer mit dem Radeln: Ich habe trotzdem keinen Bock mehr, hier zu sein", gesteht Michelle Vanessa und führt fort: "Ich weiß, dass du denkst, dass ich das nur so sage, aber ich will nicht mehr hier sein!"

Vanessa ist ratlos: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll." Im Sprechzimmer verleiht Michelle ihrem Wunsch Nachdruck: "Ich will gehen. Ich bin an meine Grenze gekommen. Ich bin fertig. Ich brauche keinen, der meine Seele streichelt, ich will einfach nur weg hier."

"Big Brother": Die Entscheidung

Romana oder Cedric? Diese Entscheidung liegt alleine bei den Zuschauern! Für wen wird "Big Brother" heute zu Ende gehen? Ob bei der Wochenaufgabe, bei den Mutproben oder anderen Herausforderungen – in der vergangenen Woche hieß es: Männer gegen Frauen! Und es warten weitere Spiele auf die Bewohner: Welches Haus wird beim Kampf der Geschlechter siegen? Das Gewinnerteam muss entscheiden, wer mit seinen Liebsten telefonieren darf.

Außerdem: "Promis unter Palmen"-Teilnehmerin Claudia Obert ist zu Gast bei Moderator Jochen Schropp, ab 20:15 Uhr bei "Big Brother – Die Entscheidung".

