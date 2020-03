Verführungen überall! Zu viel für Serkan? Der Student denkt darüber nach zu gehen. Jades Offenbarung, dass sie noch was von ihm will, macht schnell die Runde in beiden Häusern und wird heftig diskutiert. Heftig wird es auch für Menowin: Big Brother will ihm an den Speck und stellt ihm seine ganz persönliche Wunsch-Challenge. Überhaupt durchlebt der Sänger im Blockhaus eine echte Achterbahn der Gefühle – Seelenstriptease inklusive …