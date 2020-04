Serkan verkündet seinen Ausstieg bei "Big Brother"

"Ich werde das Haus heute definitiv verlassen", verkündet Serkan seine Entscheidung im Sprechzimmer. "Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich nicht weitermachen kann. Ich kämpfe seit mehreren Tagen damit. Ich bin nicht mehr ich selbst, ich finde keine neue Energie. "

Emotionale Worte im Sprechzimmer

Trotz seiner Entscheidung blickt Serkan positiv auf seine Zeit bei "Big Brother" zurück: "Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe mich selbst noch mal neu kennengelernt. Ich kann kaum glauben, dass ich hier sitze und sage, dass ich freiwillig gehe, weil ich von mir selbst sage, dass ich eine starke Persönlichkeit bin. Aber es gibt ein paar Sachen, die mich sehr beschäftigen, deswegen bin ich an einem Punkt, an dem es nicht mehr weitergeht und ich gehen möchte. Ich habe alles gegeben und war zu 100 Prozent Ich. Ich habe mich nicht eine Sekunde verstellt. Aber es war so hart, dass ich an einem Punkt angelangt bin, der mir zeigt: Ich ziehe zurück!"

Viel Dankbarkeit und etwas Reue

Rückblickend bereut der Student nur eine Sache: "Ich bereue nichts, ich habe meine Meinung immer vertreten. Das einzige, was ich bereue, ist vielleicht, dass ich es am Ende nicht geschafft habe. Ich möchte Danke sagen für alles. Diese Zeit wird mir mein Leben lang in Erinnerung bleiben. Das hier war so prägend, dass ich sagen kann: Danke für diese Erfahrung und diese geile Zeit. Das wird mir keiner mehr nehmen. Big Brother ist der Größte – und knallhart!"

Serkans liebevoller Abschied

"Ich liebe euch, ihr seid toll", verabschiedet sich Serkan von seinen Mitbewohnern im Blockhaus. "Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich hätte nie gedacht, dass ich freiwillig rausgehe, aber es ist der Punkt an dem ich nicht mehr kann."

"Glashaus, ich liebe euch!", ruft der 27-Jährige zum Abschied über den Zaun, dann fällt die Tür hinter ihm zu. Nach 43 Tagen hat Serkan "Big Brother" freiwillig verlassen.

Serkans Abschied siehst du in der neuen Folge "Big Brother" um 19:00 Uhr in SAT.1.

