Serkan will Jade nominieren

Für Serkan steht seine erste Nominierung am kommenden Montag an. Das beschäftigt den 26-Jährigen sehr. "Ich muss ja jemanden wählen. Da habe ich gedacht: Cedric. Von ihm habe ich viele Sachen gehört, die mich stören würden. Aber ich habe ihn noch nicht selbst kennen gelernt. Und ich will mir ja schon mein eigenes Bild machen", so Serkan beim Kochen mit Vanessa.

Serkan über Jade: "Ich kann ganz leicht auf sie verzichten!"

Doch wen sonst soll Serkan nominieren? Jade? "Wie Pat immer sagt: Man soll den nehmen, auf den man am ehesten verzichten könnte. Ich kann ganz leicht auf sie verzichten! Ich hätte sie mir hier drin auch nicht gewünscht!"

Gina: "Er muss mich so hassen!"

Wunder gibt es immer wieder! Cedric, der sehr auf sein Äußeres achtet, überlässt es ausgerechnet Gina – die das noch nie gemacht hat – ihm mit einem Hand-Bartschneider die Haare zu stutzen. Zu spät merkt die Blondine, dass dieses Werkzeug nicht so das Richtige ist. "Ups, das ist auf jeden Fall jetzt sehr kurz", so die 19-Jährige total verunsichert.

Und was sagt Cedric? "Shit!", so sein Kommentar, als er im Bad das Ergebnis betrachtet. Später gesteht Gina Philipp: "Er muss mich so hassen!"

Doch das sind nicht die einzigen Sorgen von Gina: Denny geht ihr immer mehr auf den Geist: "Es geht immer nur darum, was für ein Gutmensch er ist, was er schon alles gespendet hat." Damit schüttet sie Öl in Philipps Anti-Denny-Feuer: "Ein echter Gutmensch ist jemand, der Gutes tut, aber nicht darüber redet!"

Romana lädt in den Badezuber

Bauer Philipp hat's angeordnet: Romana muss ihre Mitbewohner in der Badewanne ordentlich schrubben! Mit vollem Elan legt die Wienerin los.

"Soll ich mich komplett nackt machen?", will Denny wissen, bevor er in die Wanne steigt. Romana verneint vehement. Trotzdem zieht sie ein positives Wasch-Fazit: "Da bin ich wirklich froh, dass ich hier mit so vielen knackigen Männern und Frauen zusammenlebe! Auch der Menowin, der ist ja nur noch ein Strich in der Landschaft!"

