Zusätzliche Live-Show bei "Big Brother"

Moderator Jochen Schropp und "Big Brother"-Arzt Dr. Andreas Kaniewski werden die Bewohner am Dienstag, 17. März 2020, live um 19:00 Uhr auf SAT.1 über die aktuelle Lage in Kenntnis setzen. Sie können anschließend Fragen dazu stellen und bekommen außerdem aktuelle Video-Botschaften von ihren Angehörigen auf den Bildschirm gespielt.

Kontakt in die Außenwelt

Die Bewohner der ersten Stunde wurden am 6. Februar 2020 im Zuge der Vorbereitung auf die Show von der Außenwelt abgeschottet. Je nachdem, wie sie sich im Vorfeld informiert haben, wissen sie theoretisch von dem Ausbruch des Virus in Wuhan und ersten Ansteckungen außerhalb Chinas. Die vier neuen Bewohner, die am vergangenen Montag eingezogen sind, durften bisher nicht über Corona sprechen. "Big Brother" wird am Dienstag um 19 Uhr auf SAT.1 alle auf den neuesten Stand der Entwicklungen bringen.

