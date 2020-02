Nur noch wenige Tage, bis "Big Brother" 2020 startet. Am Montag, den 10. Februar, startet das Format in SAT.1. Was wohl mit am sehnlichsten erwartet wurde, ist die Bekanntgabe der Bewohner. Die sind nun endlich zu sehen.

Bilder der 14 Bewohner

Seit dem 6. Februar wurden nach und nach Infos zu den neuen Bewohnern aufgedeckt. Nun können die Zuschauer sie komplett sehen, denn auch ein Foto und Video sind nun enthüllt. Schau dir hier alle 14 Bewohner an.

Finde heraus, wer sie sind, was sie ausmacht und was ihre Stärken und Schwächen sind. Vielleicht lässt sich daraus schon ableiten, wie sie sich in der Show geben werden. Im Interview wird jedem Bewohner mit einem Fragenhagel auf den Zahn gefühlt.

Wie sich alle 14 in der Obhut des "Big Brother" verhalten werden, siehst du ab dem 10. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Am 10. Februar geht es mit der ersten Live-Show um 20:15 Uhr los. Ab Dienstag läuft eine Episode regulär ab 19 Uhr.

Anschließend gibt es in jeder Woche von Montag bis Freitag täglich eine Folge um 19 Uhr in SAT.1.

Jeden Montag wird zusätzlich eine Live-Show ab 20:15 Uhr ausgestrahlt.

