Die Bewohner von "Big Brother" 2020 leiden unter der Strafe des Großen Bruders. Zudem müssen sie ihren Mut beweisen. Das siehst du heute Abend:

Strafe muss sein

Es rappelt in beiden Häusern! "Ihr habt mehrfach meine Regeln missachtet", heißt es in einer Nachricht von Big Brother. "Ihr verhaltet euch respektlos. Ihr flüstert, zeigt Big Brother einen Mittelfinger, gebt keine Antworten auf Fragen oder reagiert nicht auf Anweisungen im Haus oder im Sprechzimmer."

Das hat Konsequenzen: Beide Häuser dürfen bis auf weiteres nicht mehr rauchen. Das hat gesessen! Besonders die Blockhaus-Mädels Michelle, Gina und Vanessa trifft diese Strafe hart.

Zudem plagt Michelle das schlechte Gewissen: "Das mit dem Mittelfinger war ich, das tut mir so leid." Bald liegen ihre Nerven blank, wie die Altenpflegerin Pat am Zaun gesteht: "Ich hatte einen kleinen Heulanfall. Am liebsten hätte ich das Haus heute schon zehnmal verlassen."

Wer traut sich?

Die "Big Brother"-Community bewertet die Bewohner diese Woche u.a. in der Kategorie "Mutig". Allerhöchste Zeit für ein paar Mutproben!

Im Glashaus zieht Serkan das Los, sich eine Augenbraue abzurasieren – im Blockhaus trifft es Vanessa.

Philipp, Denny und Rebecca sollen mit einer Hand ein Bonbon aus einer "Gruselbox" herausfischen und essen. Was sie nicht ahnen: Diese Box ist mit wimmelnden Tieren gefüllt.

Cedric und Gina stehen vor der Aufgabe, sich ein Kondom über den Kopf zu ziehen und durch Aufblasen mit der Nase zum Platzen zu bringen.

Pat und Romana sollen einen tierischen "Big Brother"-Cocktail verzehren.

Und welche Mutprobe erwartet Tim und Michelle? "Komplett nackt durch das Haus und den Außenbereich rennen ohne weitere Hilfsmittel", liest Tim im Glashaus vor. Zu viel für den 21-Jährigen. "Das mache ich nicht!"

Welche Bewohner treten zu ihren Mutproben an – und wer macht einen Rückzieher?

Serkan bereut seinen Entschluss

Serkan und Vanessa haben ihre Mutproben durchgezogen! Doch während Vanessa ihre Monobraue dank Brille und Pony gut vertuschen kann, leidet Serkan unter seinem neuen Look: "Katastrophe sieht das aus!"

"Ein ganz anderer Mensch", findet Tim. Nur Pat hat Mitleid: "Der Arme." Er will Abhilfe schaffen und schminkt Serkans Braue sorgfältig nach. Doch bald muss Pat feststellen, dass seine Make-Up Kunst auch Grenzen hat: "Das ist ein bisschen eine Gina-Braue…"

Das alles siehst du heute Abend um 19 Uhr in SAT.1.

