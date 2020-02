Die erste Nominierung bei "Big Brother" 2020 steht bevor. Aber nicht nur das stößt die Bewohner in ein Chaos der Gefühle, denn die Folge heute steht im Zeichen von Romantik, Streit und Traurigkeit.

Grabenkämpfe im Glashaus

Im Glashaus war es bisher Denny, der sein eigenes Ding macht und sich von den anderen abspaltet – nun kommt ein Zweiter hinzu: Mac! Auch er scheint sich zu distanzieren, was auf Sorge bei den anderen Bewohnern stößt.

"Mac war heute nicht einmal draußen", so Gina zu Maria. "Ich habe auch das Gefühl, dass die beiden jetzt nicht so Bock auf die Gruppe insgesamt haben."

Maria sieht jedoch nur einen Schuldigen: Denny! "Es ist nur der eine, und der zieht den Mac voll mit. Mac mag uns alle, und der war früher auch immer mit uns. Der zieht den voll in seinen Bann und das schafft er auch!"

Philipp und Maria auf Kuschelkurs

Es gibt neben dem Zerwürfnis aber noch eine weitere Entwicklung im Glashaus – und die ist romantischer Art: Maria und Philipp kommen sich näher und näher. Die beiden flirten und kuscheln heftig. Was wohl Michelle dazu sagt?

Tim versinkt im Tränenmeer

Auch bei Tim kochen die Gefühle hoch: Der Student aus Aachen findet in seiner Jacke ein Armband, das seine Ex-Freundin für ihn gemacht hat. Der unerwartete Fund wirft ihn vollkommen aus der Bahn und die Tränen kullern, was das Zeug hält…

"Willst du darüber sprechen?", erkundigt sich Pat bei seinem Mitbewohner, doch Tim schüttelt traurig den Kopf und erklärt später im Sprechzimmer, was in ihm vorgeht: "Und plötzlich war es da! So unvorbereitet damit konfrontiert zu werden, ist einfach schwer!"

Die erste Nominierung sorgt für Angst

"Mir wird total flau im Magen, wenn ich an die Nominierung denke", gesteht Gina. "Ich finde es krass, nach einer Woche so eine Entscheidung zu treffen", ergänzt Michelle auf der Terrasse im Glashaus.

Auch im Blockhaus kristallisieren sich die ersten Fronten heraus. Pat und Vanessa sind langsam von Mareike genervt: "Sie versucht gerade so krass das Ruder rumzureißen, um bloß nicht nominiert zu werden", so Pat. "Aber stell dir mal vor, sie wird nominiert, und wir müssten eine Woche mit einer nominierten Mareike leben!"

Welche Bewohner landen heute auf der Nominierungsliste? Das siehst du live um 20:15 Uhr bei "Big Brother – Die Entscheidung" mit Jochen Schropp in SAT.1 und auf Joyn.

Direkt im Anschluss begrüßen Melissa Khalaj und Jochen Bendel in "Big Brother – Die Late Night Show" live auf sixx. Zu Gast sind die Ex-"Promi Big Brother"-Teilnehmerin Milo Moiré sowie Marias Sohn Ilias und Marias beste Freundin Amal.