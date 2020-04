Schluss mit lustig

Sonst gut gelaunt und für jeden Spaß zu haben, hat sich Vanessa traurig ins Schlafzimmer zurückgezogen. Seit sie weiß, dass sie beim Gesamtranking mit einer Bewertung von 2,2 Sternen den letzten Platz belegt, ist sie deprimiert. "Bei 2,2 muss ich ja Angst haben, dass ich ausgebuht werde, wenn ich hier rausfliege!", sorgt sich die Barkeeperin.

Pat und Rebecca versuchen die 26-Jährige zu beschwichtigen: Das lag sicher nur an Vanessas Ausraster während des Nikotinentzugs. Pat befiehlt seiner Busenfreundin: "Also heute darfst du noch richtig viel jammern und traurig sein, und ab morgen heißt es Krone richten und normal sein!"

(K)eine Chance für die Liebe

Frisch zurück im Blockhaus, freut sich Tim vor allen Dingen über Kuschelfreundin Rebecca. Der 21-Jährige fasst sich ein Herz und zieht sie endlich ins Vertrauen: "Ich kann’s dir ja einfach sagen. Ich will das gar nicht aussprechen… Ich habe die ganze Zeit voll viel über Gina nachgedacht."

Chancen rechnet er sich allerdings keine aus. "Ich mag sie voll gerne. Ich weiß aber, dass das nicht auf Gegenseitigkeit beruht, da bin ich mir sicher. Und das macht mich traurig. Herz gegen Kopf."

Außer Konkurrenz

Dass Denny gemeinsam mit Cedric auf der Exit-Liste gelandet ist, scheint dem Boxer keine großen Sorgen zu bereiten, wie er Vanessa und Pat wissen lässt. "Ich habe euch ja schon angeteasert, dass genau dieses Duell kommen wird", grinst der 32-Jährige.

"Aber was heißt Duell… Ich sehe ihn ja noch nicht mal als Gegner oder Konkurrenten! Er hat einfach so viele Dinge verrissen. Und das kommt bei den Leuten vielleicht ja auch nicht gut an." Wenn sich Denny da mal nicht täuscht, denn schließlich belegt Cedric im Gesamtranking der Community aktuell den zweiten Platz.

Ob Tim doch noch bei Gina landen kann und wie Vanessa ihren Schock verdaut, siehst du heute um 19:00 Uhr bei "Big Brother" in SAT.1.

