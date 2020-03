Von Busen und Traumfrauen

Auf der Terrasse im Glashaus berichtet die 21-jährige Rebecca ihren Mitbewohnern Gina, Vanessa, Pat und Tim brühwarm von ihren Träumen. Und die waren so pikant, dass Rebecca gar nicht mehr sicher sagen kann, ob alles nur ein Traum war oder doch in der Realität passiert ist.

Rebecca, pack deine Brüste ein!

Als Rebecca endlich mit der ganzen Geschichte von ihren verrückten Träumen herausrückt, richtet sie sich direkt an Tim: "Ich habe geträumt, dass du mich aufgeweckt hast und ich hoffe, das stimmt nicht!"

Aber wieso? Scheint ja noch nicht so schlimm zu sein, oder? "Du hast gesagt, dass ich mir ein anderes Oberteil anziehen soll, weil man meine Brüste dauernd sehen kann", erläutert die Studentin weiter. Das klingt schon wieder weniger nach einer realen Situation.

Tim und Vanessa ärgern ihre Mitbewohnerin mit den vermeintlich herausfallenden Brüsten trotzdem: "Das ist genau so passiert."

Macs Traumfrau ist blond

Ihr Unterbewusstsein lief auch nach Rebeccas erstem Traum noch auf Hochtouren: "Leute, ich habe so viel geträumt!" Dieses Mal hat sich Mac in ihre Träume geschlichen.

Kleine Rückblende: Der Österreicher hatte die Studentin zu Beginn von "Big Brother" 2020 als die heißeste Bewohnerin im Haus bezeichnet. Das konnte Rebecca nicht gehört haben, da sie zu dieser Zeit noch im Blockhaus wohnte. Mac dagegen war im Glashaus.

Durch ihre hellseherischen Fähigkeiten kam sie Mac zumindest im Traum doch auf die Schliche: "Mac hat mir gesagt, was sein Typ Frau ist und meinte ja, blond und eigentlich so wie du."

Rebeccas Wirkung auf das andere Geschlecht

"Sind das etwa heimliche Wünsche?", fragt der neugierige Pat etwas genauer nach. Eine eindeutige Antwort bekommt er darauf von Rebecca nicht. Nun ja, was man in der ersten Nacht im neuen Bett träumt, soll ja bekanntlich in Erfüllung gehen!

Vanessa stellt schon einmal fest, dass Rebecca sich tief in ihr viele Gedanken über ihre Wirkung auf das andere Geschlecht macht. Auch Gina glaubt, dass ihre Mitbewohnerin wohl von ihren inneren Wünschen träumt.

Was noch so im "Big Brother"-Haus passiert, erfährst du täglich von Montag bis Freitag ab 19 Uhr in SAT.1.

