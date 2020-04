Das passiert heute bei "Big Brother" 2020:

Philipp im Verhör

"Ich habe gehört, du hast die ganze Woche mit Jade schön gechillt und gekuschelt. Ich denke mir so ok, wenn er das mit jeder macht, dann brauche ich das auch nicht mehr machen! Ich hab mich voll schlecht gefühlt, weil Serkan meine neue Bezugsperson geworden ist und dann höre ich, dass ihr voll abgehangen habt die ganze Zeit", so Michelle eifersüchtig am Zaun zu Philipp.

"Du bist eifersüchtig? Sag' doch einfach wie es ist", kontert der Beschuldigte erst, gesteht aber dann: "Dass du eifersüchtig bist, finde ich aber schon ein bisschen süß! Ich schlafe immer in deinem Bett und unser Pulli, der ist bis heute nicht gewaschen worden. Der riecht immer noch nach dir!"

Feige Nominierungen

Denny und Cedric kriegen ordentlich Gegenwind von ihren Mitbewohnern. Beide haben ihre ursprüngliche Meinung geändert und auf einmal vor der Gruppe Romana nominiert. "Ihr seid einfach den einfacheren Weg gegangen. Es wäre halt schön gewesen, wenn einer von Euch aus den eigenen Reihen zu mir gestanden hätte", bringt Romana die Stimmung auf den Punkt.

Michelle legt nach. Sie versteht einfach nicht mehr, warum Cedric überhaupt bei Big Brother ist: "Er hat hier keinen Spaß. Ich weiß gar nicht wie er aussieht, wenn er lacht. Er ist so ernst. Er interessiert sich überhaupt nicht für die Menschen um ihm herum. Es ist alles bei ihm nur gewinnen, gewinnen."

Kummer- und Lästertelefon - "Warum habt ihr keine Eier in der Hose?"

Seit Wochen ungenutzt glüht auf einmal die Telefonleitung zwischen Glas- und Blockhaus. Michelle greift als Erste zum Hörer und scherzt mit Serkan rum. Dann verlangt sie Denny, um ihn auf die feige Nominierung anzusprechen: "Warum habt ihr keine Eier in der Hose, du und Cedric?!"

Der Hörer wandert weiter zu Vanessa, die ihren so vermissten Pat ihr Herz ausschüttet. Dem geht es auch nicht so gut: "Ich bin zickig des Todes! Du wurdest mir weggenommen und gefühlt alle, mit denen ich hier besonders eng bin, sind jetzt weg. Es nervt mich so krass, nur mit heterosexuellen Männern zusammenzuleben. Das gab es für mich noch nie!"

Das alles erfährst du heute Abend um 19 Uhr in SAT.1.

