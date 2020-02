Die Jecken sind los

Der Karneval macht auch für dem "Big Brother"-Haus nicht Halt. Der große Bruder hat die Spendierhosen an und lädt alle 14 Bewohner zur Karnevalsparty ins Blockhaus ein. Zum ersten Mal befinden sich alle "Big Brother"-Bewohner in einem Raum. Um ihnen die Aufregung zu nehmen, gibt es alles, was so zum Karneval dazugehört: Verrückte Kostüme, ausreichend Kölsch und laute Musik.

Rechtzeitig beginnen die ersten Vorbereitungen für den großen Party-Abend. Damit die Glashaus-Bewohner nicht mit leeren Händen zur Party im Blockhaus erscheinen müssen, hat Roboter Temi ein Quiz für sie parat. Zehn Fragen gilt es zu beantworten. Mit jeder richtigen Antwort erspielen sich die Bewohner einen süßen Berliner. In beiden Häusern schminkt man sich fleißig und schmeißt sich in die Verkleidungen - dann kann die Party bei "Big Brother" 2020 endlich losgehen. Ausgelassen tanzen und lachen die Bewohner miteinander und der Alkohol fließt. Was den Bewohnern unter Alkoholeinfluss wohl so alles einfällt?

Alfred Hitchcock bei "Big Brother"

Langeweile kommt bei "Big Brother" auch nach Karneval nicht auf. Dafür sorgen im Blockhaus zumindest die beiden Klassenclowns Vanessa und Pat. Als Mitbewohner Tim nichts ahnend unter der Dusche steht, sorgen die beiden für einen waschechten Hitchcock-Moment.

Plötzlich steht Pat ganz nah an der Duschkabine. Tim bricht vor Schreck zusammen: "Warum tut ihr mir das an?" Pat und Vanessa brechen auch zusammen – allerdings vor Lachen! "Das war ein Bild für die Götter", amüsiert sich Vanessa. "Wir lagen heulend auf dem Fußboden." Pat bestätigt: "Ich habe mir fast in die Hosen gemacht vor Lachen." Tim verspricht: "Das zahle ich den beiden heim!" Wir sind gespannt auf Tims Rache!

Die unbeliebtesten Glashaus-Bewohner

Weniger lustig geht es im Glashaus zu. Hier erfahren die Bewohner, wer im "Big Brother"-Community Ranking die letzten drei Plätze besetzt. Maria ist glücklich, weil ihre Bewohner-Bewertung endlich etwas gestiegen ist und nun bei 2,7 Sternen liegt. Schlusslicht mit 2,5 Sternen und auf Platz 7 ist Mareike. „Man darf sich einfach nicht daran messen”, zeigt sich die Tauchlehrerin gefasst. Auch ihr Mitbewohner Philipp rät, sich das alles „nicht so krass zu Herzen nehmen.”

Doch davon ist Cathleen weit entfernt. 2,6 Sterne bedeuten für die 38-Jährige nur Platz 6. "Es ist ein blödes Gefühl, wenn du schon auf der Liste stehst und dann immer noch sinkst. Dann weißt du ja was passiert. Dann fliegst du halt!” Auch im Laufe des Tages lässt sie das Ranking nicht los und es fließen viele Tränen: "Ich denke viel zu viel nach. Ich habe einfach nur Panik, rutsche immer weiter ab und vielleicht bin ich ein schlechter Mensch."

