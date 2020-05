Wer kann die Zuschauer auf seine Seite ziehen?

Bevor es losgeht, lassen Gina, Pat, Cedric, Vanessa, Rebecca und Philipp die letzten 100 Tage noch einmal Revue passieren und teilen mit den anderen, was sie in dieser Zeit über sich selbst herausgefunden haben.

Um ihnen ein bisschen den Druck vor der Finalshow und den letzten spannenden Aufgaben zu nehmen, werden die Kandidaten mit einem Videochat mit Freunden und Familien überrascht.

In der Live-Sendung kehren außerdem alle Mitbewohner der aktuellen Staffel zu einem großen Wiedersehen zurück. Wer als Gewinner zurück in die echte Welt kehrt, siehst du heute um 22:00 Uhr in SAT.1!

Du kannst es gar nicht mehr erwarten, bis das große "Big Brother"-Finale endlich beginnt? Hier kannst du dir schon einmal den ganzen Trailer ansehen: