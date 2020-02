Bei den Bewohnern geht's rund: Kuschelkurs, Zoff, Tränen und Spekulationen über die Zukunft – alles ist dabei.

Läuft da was bei Michelle und Philipp?

Michelle und Philipp teilen sich nicht nur ein Bett, sie sorgten auch schon für den ersten Kuss bei "Big Brother" 2020. Dieser entstand zwar nur aus einer Wette heraus, aber die beiden scheinen sich auch unabhängig davon immer näher zu kommen. Geht da was?

Auch außerhalb des gemeinsamen Nests tauschen die beiden innige Blicke aus und sogar auch ein paar Streicheleinheiten. "Als wir uns kennen gelernt haben, habe ich nicht nur gedacht, dass wir uns total ähnlich sind, sondern ich hatte ein bisschen Schiss, dass ich mich ultrakrass in dich verlieben würde", offenbart Michelle und fügt an: "Ich kann mir nicht vorstellen, neben jemand anderem zu schlafen."

Und was sagt der Angeschmachtete selbst dazu? Zumindest beim Kuscheln ist er dabei.

Mac denkt ans Ausziehen

Was als Spiel beginnt, endet in Streit und Tränen: Im Glashaus sollen die Bewohner zuordnen, an wen sich die Kommentare aus der Community richten. Die Beziehung zwischen Philipp und Mac steht ohnehin auf wackeligen Beinen, doch dann das: "Ich finde, du verhältst dich super wie du bist, auch wenn Mac denkt, du bist unecht", so ein Kommentar.

Der Kommentar überrascht die Bewohner, denn er richtet sich ausgerechnet an Philipp! Aber Gina weiß, um was es geht: Die Aussage bezieht sich auf ein Gespräch, das sie mit Mac geführt hat. Mac selbst scheint sich nicht mehr daran zu erinnern: "Ich habe diese Aussage nicht getätigt."

Beim Vorwurf, "fake" zu sein, treten Philipp vor Wut Tränen in die Augen. "Dass dieser Penner Gina als Lügnerin bezeichnet und mir auch noch kackendreist ins Gesicht lügt!" Auch Mac kommen die Tränen. Es belastet ihn, als Lügner dargestellt zu werden und denkt sogar an einen Auszug. "Das ist Weglaufen", findet Mareike.

Hält das den Wiener davon ab, seine Sachen zu packen?

Tim blickt in die Zukunft

Die Steine verraten Hobby-Wahrsager Tim, was die Zukunft für die Bewohner bereithält. "Finde ich die Frau fürs Leben?", will Denny wissen.

Die Antwort der Steine laut Tim: "Es wird Anzeichen geben, aber es dauert noch. Es wird Versuche geben, du wirst auch denken, dass es deine Traumfrau ist. Aber die wirkliche Traumfrau wird kommen, wenn du am wenigsten damit rechnest. Und dann wird etwas Unerwartetes passieren…"

Denny fiebert mit und vermutet: "Drillinge!"

Was die Bewohner heute bei "Big Brother" erleben, siehst du heute in der täglichen Folge um 19 Uhr in SAT.1.

Anschließend kommt die Live-Show um 20:15 Uhr. Heute wird es spannend, denn der erste Exit steht an und sogar zwei Bewohner müssen gehen.

