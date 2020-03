Es ist bereits Woche 7 für die Bewohner von "Big Brohter". Auch diese Woche ist viel los gewesen und einiges passiert ...

Menowin steigt freiwillig bei "Big Brother" aus

Nach den Corona-Neuigkeiten ist für Sänger Menowin eines klar: Er will nachhause zu seiner Familie. Direkt nach der Live-Show am Anfang der Woche gibt er seine Entscheidung erst dem Großen Bruder und dann an die restlichen Bewohner weiter. "Ich habe da draußen fünf Kinder und ich möchte einfach bei meiner Familie sein", begründet der 32-Jährige seinen Beschluss. Nach nur 14 Tagen verlässt er "Big Brother".

Läster-Attacken und Zickereien auf dem Tagesprogramm

Wohnt man, so wie die Bewohner von "Big Brother", für eine längere Zeit auf relativ engem Raum zusammen, können schon mal die Fetzen fliegen. Vor allem Rebecca sorgt im Glashaus für Unruhe und zieht über Cedric her. Doch auch sie bleibt nicht unverschont: Fast zeitgleich lästern Denny und Cedric im Blockhaus über die Studentin aus Nordrhein-Westfalen.

Auch auf Serkans Geburtstagsparty im Glashaus können die Zickereien nicht pausieren. Vanessa und Romana kriegen sich wegen Romanas Nominierungsgrund. in die Haare. Es folgen viele heftige Beschimpfungen, Tränen und dicke Luft in der Partyhochburg. Und auch im Blockhaus wird der Streit zwischen den beiden Bewohnerinnen diskutiert. Am Ende der Woche hat jeder Bewohner einen anderen auf dem Kieker und die Stimmung droht zu kippen.

Romana verbreitet schlechte Laune

Zurück im Blockhaus von Serkans Party hetzt Romana weiter gegen ihre Mitbewohner. Ganz oben auf der Liste: Gina. Sie wird beschimpft, weil sie zuvor Philipp die Eskalation auf der Geburtstagsfeier beschrieben hatte. Auch das passt Romana nicht und die wilde Beschimpfungsattacke geht weiter.

#Wirbleibenzuhause

Auch in Zeiten der Corona-Krise hat "Big Brother" kreative Ideen, wie er nicht nur seine Bewohner, sondern auch die Zuschauer zuhause unterhalten kann. Kosmetikexpertin Gina nimmt ein Schmink-Tutorial auf und zeigt so ihre tägliche Make-up-Routine.

Was läuft zwischen Michelle und Philipp?

Dass sie jetzt in getrennten Beriechen wohnen, gefällt Michelle ganz und gar nicht. Sie vermisst nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihren Ex-Kuschelpartner Philipp und wird eifersüchtig als dieser seine Umarmung lockert, weil Rebecca danebensteht. Auch Gina bemerkt Michelles Eifersucht. Doch die Glashaus-Bewohnerin versucht mit heißem Geflüster doch noch den 30-Jährigen anzulocken.

Luke Mockridge schaltet sich live zu "Big Brother"

Was für eine Überraschung für die Bewohner. Comedy-Star Luke schaltet sich zusammen mit Jochen Schropp live ins Glashaus. Vor allem die Bewohnerinnen freuen sich über den sympathischen und gutaussehenden Promi. Für Michelle ist er sogar "der schönste Mensch der Welt".

