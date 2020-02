"Big Brother – Die Late Night Show" auf sixx

Der eine wurde in 41 Tagen zum "Big Brother"-Kultbewohner, der andere hält seit der ersten Staffel als Produzent hinter den Kulissen die Fäden in der Hand: Zlatko Trpkovski und Rainer Laux, Executive Director bei EndemolShineGermany, sind die ersten Gäste in "Big Brother – Die Late Night Show" am Montag, 10. Februar 2020, um 23:15 Uhr auf sixx.

Direkt im Anschluss an die große Einzugsshow in SAT.1 plaudern die beiden mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel über die neuen Bewohner und alte Zeiten. "Beim Auszug von Zlatko standen mehr als 10.000 Menschen vor dem Container. Die Limousine, die ihn die 200 Meter vom 'Big Brother'-Haus zum Studio brachte, war danach fast ein Totalschaden, weil die Fans das Auto so bedrängt haben", erinnert sich Rainer Laux.

Eineinhalb Jahre und mehrere Nummer-1-Hits später kehrte Zlatko der Öffentlichkeit den Rücken – bis er 2019 ins "Promi Big Brother"-Haus zog. Wie es ihm seitdem ergangen ist und was er von den neuen Bewohnern hält, verrät der 44-Jährige in der Show.

"Big Brother – Die Late Night Show" mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel ab 10. Februar 2020, immer montags auf sixx und auf Joyn.

Mehr zu "Big Brother" 2020:

"Big Brother" ab Montag, 10. Februar 2020

montags, 20:15 Uhr live und Mo-Fr (ab 11. Februar), 19:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

montags, nach der SAT.1-Show: "Big Brother – Die Late Night Show", auf sixx und auf Joyn

Wiederholung der Tageszusammenfassung Mo-Fr, 10:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #BigBrother2020

Zusatzinhalte und alle Infos rund um "Big Brother" findest du in der SAT.1-App sowie auf www.bigbrother.de und über den red button auf deiner Fernbedienung.