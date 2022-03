"Meine beste Zeit ist jetzt." Birgit Schrowange startet mit ihrer neuen Reihe „Birgits starke Frauen“ am Montag, 28. März, in SAT.1. Zum Auftakt gehört Birgit Schrowange der ganze Montagabend in SAT.1: Nach ihrer neuen Reihe „Birgits starke Frauen“ läuft am 28. März, 22:15 Uhr, die sehr persönliche Doku "Ich, Birgit Schrowange!".

Frauen, die ihren Weg gehen. Frauen, die sich nicht abhängig machen. Frauen, die ihre Träume verwirklichen. In „Birgits starke Frauen“ (20:15 Uhr) trifft Birgit Schrowange unbekannte wie auch bekannte Frauen und erzählt mit ihnen ihre besonderen Geschichten. Zum Beispiel Friseurin Concettina Michaelis (49, Bremen), die selbst eine schwere Erkrankung überstanden hat und daher weiß, was es bedeutet, auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Heute gibt sie obdachlosen und bedürftigen Menschen als „Barber Angel“ mit einem kostenlosen Haarschnitt ein Stück Menschenwürde zurück. Oder Ministerpräsidentin Malu Dreyer (61, Trier), rheinland-pfälzische Landesmutter und eine der wenigen Frauen in der Spitzenpolitik. Sie erfüllt ihr Amt mit großem Einsatz und viel Kraft – und hat für sich entschieden, dass ihre Krankheit Multiple Sklerose nicht ihr Leben bestimmen soll.

In der Doku "Ich, Birgit Schrowange!" (22:15 Uhr) erzählt Birgit Schrowange, wie sie selbst – trotz vieler Widerstände und Widersacher – zu einer starken Frau geworden ist, und gibt exklusive Einblicke in ihren Alltag und ihr bewegtes Leben.

Birgit Schrowange erkrankte im Februar an Covid-19 und musste ihre Dreharbeiten einige Wochen ruhen lassen. Jetzt ist sie wieder gesund und kann zum neuen Termin, am 28. März, ihren Einstand in SAT.1 feiern.

"Birgits starke Frauen" ab 28. März 2022 montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Zum Start im Anschluss: "Ich, Birgit Schrowange!" um 22:15 Uhr.