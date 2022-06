Von der Manege ins Management: Vivi Paul-Roncalli (32) will in die riesigen Fußstapfen ihres Vaters, Circus Roncalli-Gründer Bernhard Paul, treten. Mit einer Mischung aus Durchsetzungsvermögen und Bauchgefühl stemmt sie zum ersten Mal alleinverantwortlich die Besetzung eines neuen Apollo-Varietés. Für "Birgits starke Frauen" (am Montag um 20:15 Uhr in SAT.1) lädt sie Birgit Schrowange zur Generalprobe von "Teenage Dreams" ein. Doch vorher möchte die 64-jährige Moderatorin Vivis bisherigen Job in der Manege selbst ausprobieren: "Rein in meine erste Artistennummer", ruft Birgit Schrowange und lässt sich im Akrobatik-Reifen meterweit unter die Zirkuskuppel hochziehen: "Ich fühle mich ein bisschen wie Helene Fischer!"

Neben Vivi Paul-Roncalli hat sich Birgit Schrowange diese Frauen in die zweite Folge eingeladen: Marion Geisler (73) kämpft als "Oma gegen rechts" mutig für ihre Ideale. Günes Seyfarth (40) gründet leidenschaftlich gern Unternehmen, u.a. um Speisen aus geretteten Lebensmitteln zu zaubern. Dr. Astrid Linder (63), deren Forschung und Entwicklung weiblicher Crash-Test-Dummies Frauen das Leben retten soll. Gendermedizinerin Prof. Dr. Gabriele Kaczmarczyk (83), die aufzeigt, dass auch die Medizin überwiegend an Männern forscht. Rita Nappenfeld-Weber (59) erfüllte sich mit 59 den Traum vom Tanzen und bringt es heute anderen bei. Salma al Armachi (50) hat nach ihrer Flucht vor dem Krieg in Syrien mit ihrem eigenen Cateringservice ihrer Familie ein neues Leben ermöglicht.

"Birgits starke Frauen", Folge 1 am Montag, 13. Juni 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.