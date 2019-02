Die Event-Show "Catch"! wird zur Deutschen Meisterschaft: Luke Mockridges erste selbstentwickelte Show, die mit dem Deutschen Grimme-Preis in der Kategorie "Unterhaltung" ausgezeichnet wurde, geht als "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" in Serie.

Ab Freitag, 22. März 2019, um 20:15 Uhr rennen zwölf prominente Kapitäne mit ihren Vierer-Teams aus Top-Athleten, Parkour-Profis und Spitzen-Sportlern um den Titel.

Das sind die Teamkapitäne: Neben Luke Mockridge laufen Schauspielerin Sophia Thomalla, WM-Held David Odonkor, Teenie-Star Mike Singer, Turn-Ass Fabian Hambüchen, die Schauspieler Jasmin Gerat, Oliver Mommsen, Daniel Donskoy, Jimi Blue Ochsenknecht und Edin Hasanovic sowie die Moderatoren Jochen Schropp und Thore Schölermann.

In jeder Show gehen vier Teams an den Start, um auf spektakulären Hindernisflächen und in ungewöhnlichen Fang-Disziplinen den Tagessieger "auszufangen". Die Gewinner treten im Finale gegen das Team von Jeannine Michaelsen an, das sich bereits in der ersten Ausgabe der Sport-Show qualifizierte. Wer wird "Deutscher Meister im Fangen"?

Am 26. Februar wurden die Gewinner des Grimme-Preises 2019 bekannt gegeben: Die Jury zeichnete "Catch!" als beste Show der Kategorie "Unterhaltung" aus und begründete die Entscheidung so: "'CATCH! Der große Sat.1 Fang-Freitag' ist eine in all ihren Komponenten erstaunlich überzeugende Unterhaltungsshow. Es finden sich die klassischen Show-Zutaten, die hier allerdings mit so viel Liebe zum Detail, handwerklicher Qualität und Spielfreude zusammenkommen, dass spürbar wird, dass hinter dieser Show Menschen stehen, die mit Überzeugung und Leidenschaft produzieren. Die Kunst der Inszenierung trägt bei CATCH! wesentlich zur gelungenen Unterhaltung bei, unter anderem durch die innovative Ausreizung der technischen Möglichkeiten der visuellen Darstellung …"

Die offizielle Verleihung des Grimme-Preises findet am 5. April 2019 statt.

"CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" ab Freitag, 22. März 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1