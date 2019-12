Luke Mockridge lädt mit seiner Grimmepreis ausgezeichneten Show "CATCH!" zum grenzübergreifenden Fang-Duell. "CATCH! Die Europameisterschaft im Fangen" läuft dabei zum ersten Mal parallel in zwei Ländern, auf zwei Sendern, mit eigenen Reporterteams – am Freitag, 17. Januar 2020, um 20:15 Uhr. SAT.1 zeigt die Event-Sport-Show wie gewohnt in Deutschland mit Moderatorin Andrea Kaiser, Kommentator Jan Platte und Field-Reporter Simon Pearce. Für Österreich präsentiert der Sender PULS 4 "CATCH! Die Europameisterschaft im Fangen2 mit Moderator Jakob Glanzner. Deutschland, Österreich, England oder die Schweiz – wer catcht sich die europäische Krone?