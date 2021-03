Claudias House of Love: Darum geht's in der Reality-Show

Unternehmerin und Reality-Sternchen Claudia Obert sucht in der Kuppelshow "Claudias House of Love" nach einem passenden Partner. Wie es um den Sex-Appeal, die Intelligenz und den Humor der Verehrer wirklich steht und ob sie überhaupt zum glamourösen Lifestyle der Luxus-Venus passen, testet Claudia Obert in den so genannten "Love Challenges".

Wer mit seiner Balz überzeugt, erhält den goldenen Champagner-Kelch und darf sich über ein aufregendes Einzeldate mit der Hausherrin freuen. Charme-Nieten müssen ihrer potentiellen großen Liebe Adieu sagen und das gemeinsame Liebesnest verlassen. Drei Männer stehen am Ende im Finale. Wer wird sich den ersten Platz im Herzen der Fashion-Lady sichern?

Start auf Sat.1

Der Kampf um Claudia Oberts Herz in der Show "Claudias House of Love" startet am 30. März 2021 in SAT.1. Immer Dienstag um 20:15 gibt es die Show in Doppelfolgen.

Sendezeiten und Sendetermine auf Sat.1

Dienstags solltest du also immer darauf achten, dass genug Champagner im Haus ist! Damit du keine der Episoden verpasst, findest du hier alle Ausstrahlungstermine und Sendezeiten in der Übersicht:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 Dienstag, 30. März 2021 20:15 Uhr SAT.1 2 Dienstag, 06. April 2021 20:15 Uhr SAT.1 3 Dienstag, 13. April 2021 20:15 Uhr SAT.1 4 Dienstag, 20. April 2021 20:15 Uhr SAT.1

TV-Ausstrahlung, Ganze Folgen und Wiederholung

Du möchtest den Liebeskampf der zehn Männer um Claudia Obert nicht verpassen? Dienstagabends wird "Claudias House of Love" in SAT.1 ausgestrahlt. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Show online im Live-Stream auf sat.de kostenlos und legal mit dem Gerät deiner Wahl zu streamen.

Folge verpasst? Kein Problem, denn auf sat1.de findest du alle Folgen, um sie dir im Nachhinein als Wiederholung oder noch mal anzusehen. Alternativ findest du alle Folgen der Dating-Show auch auf Joyn PLUS+

Die Kandidaten

Zehn Männer ziehen in "Claudias House of Love" ein, um das Herz der glamourösen Business-Frau zu erobern. Dabei könnten sie unterschiedlicher kaum sein. Hier erfährst du mehr über die Kandidaten:

Aytunc (32, Maschinenanlagenführer, Lindlar)

Claude (44, Geschäftsführer einer Dating-App, Regensburg)

Didi (31, Co-Geschäftsführer eines Modegeschäfts, Berlin)

Gerd (72, Kulturgastronom, Neunkirchen)

Kai (47, Office Manager einer Hotel- und Restaurantgruppe, Palma/Spanien)

Mario (24, Student, Köln)

Nikolai (74, Bildhauer, München)

Thomas Mario (35, selbstständiger Barkeeper, Nürnberg)

Toni (56, Gastronom, Düsseldorf)

Torsten (53, Fuhrunternehmer, Norderstedt)

Über Claudia Obert

Die Luxus-Venus Claudia Obert lebt ihr Leben ganz nach dem Motto "Life is a party!" Sie ist eine Frau, die weiß, was sie will und ein passender Mr. Right für ihr Leben steht ganz oben auf ihrer Liste. Die taffe Business-Frau kennen Fans von "Promi Big Brother" oder "Promis unter Palmen". Zudem ist sie bekannt für ihr Modelabel und ihren glamourösen Lifestyle. Geld, Champagner, Luxus, Partys und Männer – das ist Claudias Welt. Mal sehen, ob ihr zukünftiger Verehrer ihre Vorstellungen erfüllen kann. In "Claudias House of Love" gilt aber vor allem eins: "Yes to the Boys, yes to the drinks, yes to the party!".

Wer ist raus?

Schließlich kann nur ein Verehrer Claudias Herz erobern. Für wen wird sich die Luxus-Venus am Ende entscheiden? Hier erfährst du, wer "Claudias House of Love" verlassen muss.