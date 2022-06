Sie ist die Gewinnerin von "Club der guten Laune"

Im Finale treten Theresia Fischer, Cora Schumacher und Vanessa Mariposa in einem spielerischen Fünfkampf gegeneinander an. Zuvor war in derselben Folge Martin Semmelrogge ausgeschieden, weil er im Spiel "Taktische Ballistik" nicht so gut abschnitt wie seine Mitstreiterinnen.

Nach dem Fünfkampf wird die Gewinnerin von "Club der guten Laune" verkündet. Vanessa Mariposa hat am wenigsten Zeit für die Aufgaben benötigt und ist deshalb die Siegerin von Staffel 1.

Das Finale läuft am 29. Juni 2022

Acht Wochen können so schnell vergehen, wenn die Laune gut ist! Am 29. Juni 2022 lief das Finale von "Club der guten Laune" um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Welche Promis sind die Finalistinnen und Finalisten? Und was hat es mit der Rückkehr der ausgeschiedenen Promis in die Sendung auf sich?

"Club der guten Laune": Darum geht es bei der Show

SAT.1 schickt elf Promis in den "Club der guten Laune". Auf Phuket genießen sie nicht nur den Strand und die Sonne, sondern müssen in unterhaltsamen Spielen gegeneinander antreten. Wer sich dabei am besten schlägt, sichert sich die größten Chancen auf den Sieg der ersten Staffel und 50.000 Euro Preisgeld.

"Club der guten Laune": Diese Promis sind die Kandidatinnen und Kandidaten

Elf Promis checken in Staffel 1 in den Cluburlaub ein. Unter ihnen sind unter anderem Moderator:innen, Sänger:innen und wahrhaftige Social-Media-Ikonen.

Diese Promis sind als Kandidatinnen und Kandidaten Teil der Sendung:

Start, Sendetermine und Sendezeiten

Der Start von Staffel 1 war 4. Mai 2022. Die Show läuft immer mittwochs um 22:30 Uhr in SAT.1. Hier gibt's den Überblick zu allen Sendeterminen und Sendezeiten.

So siehst du die Sendung im Livestream

Hast du keinen Fernseher oder dein TV-Gerät ist mittwochs grundsätzlich belegt? Der kostenlose Livestream zu "Club der guten Laune" hilft dir dann ganz sicher weiter. Den Stream kannst du am Smartphone, Tablet oder PC verfolgen. Er startet immer pünktlich parallel zur TV-Ausstrahlung.

Wer ist raus bei "Club der guten Laune"?

Auch wenn der Cluburlaub noch so schön ist, nicht alle Promis können dort gewinnen. Regelmäßig müssen Kandidat:innen die Show verlassen. Wer ist raus, wer noch dabei beim "Club der guten Laune"?