Verhaltene Reaktion auf Einzug von Freundin Jenny Elvers

Obwohl Cora und Jenny Elvers laut Aussage der 45-Jährigen eine "lockere Freundschaft" und als Single Ladies dieselben Themen hätten, hält sich ihre Freude über den Einzug der Schauspielerin in Grenzen. Sieht Cora hier schon ihre Felle bei Marc Terenzi davon schwimmen? Klar ist: Die ehemalige Rennfahrerin markiert ihr Revier und zeigt Jenny bei einer Villa-Führung das gemeinsame Bett mit Marc sehr, sehr genau.

Cora über ihre Ehe mit Ralf Schumacher

"Der Name Schumacher, da heißt es immer na, die Ex von", sagt Cora. Ihr hätte der Name Schumacher im Laufe ihres Lebens mehr Nachteile als Vorteile gebracht. Nach der Trennung will sie ihren eigenen Weg gehen.

Ist nach heißer Nacht mit Marc schon alles vorbei?

Cora Schumacher geht es in der Liebe wie auf der Rennstrecke an: Schnell. In Folge 1 von "Club der guten Laune" kuschelt sie nachts sehr intensiv mit Marc Terenzi. Dieser ist zwar zunächst sehr begeistert von Coras Avancen zu sein, doch das Blatt scheint sich zu wenden.

Am nächsten Morgen erklärt Marc der 45-Jährigen, dass er erst einmal nur mit ihr befreundet sein möchte. Im Einzel-Interview verrät er außerdem: "She’s a cool Mädel. Aber ich möchte nichts kompliziert haben. " Zwar teilt Cora hier die Meinung des Sängers, aber wird das auch so bleiben?

Cora Schumacher: Model, Motorsportlerin und Reality-Star

Am 27. Dezember 1976 erblickte Cora Schumacher in Langenfeld das Licht der Welt. Nach einer Ausbildung zur Kommunikationsfachfrau arbeitete die heute 45-Jährige als Model und machte ihre ersten Schritte als Rennfahrerin. "Man kennt mich natürlich aus dem Motorsport", sagt sie. Anfang der 2000er Jahre fuhr sie sowohl mit einem Mini als auch mit einem SEAT erfolgreich in der Rennsportserie DTM.

Mit der Zeit hat sich Cora auch als Fernseh- und Reality-Star einen Namen gemacht. 2015 tanzte sie am Parkett von "Let's Dance" und nahm drei Jahre später an "Promi Big Brother" teil. Ihr ganz persönliches TV-Highlight dürfte aber ihre eigene Dating-Show "Coras House Of Love" gewesen sein.

Große Neugier auf den "Club der guten Laune"

"Was mich beim Club der guten Laune reizt? Ich liebe Humor!", erklärt Cora ihre Beweggründe für die Teilnahme bei "Club der guten Laune". Sie freut sich schon sehr darauf, Menschen mit guter Laune zu treffen.

Cora Schumacher: Privates und Familie

Von 2001 bis 2015 war Cora Schumacher mit ihrem Ex-Mann Ralf Schumacher verheiratet. Mit dem ehemaligen Rennfahrer hat die 45-Jährige den gemeinsamen Sohn David, der 2001 geboren wurde.

Momentan ist Cora Single. Ob sich das bei "Club der guten Laune" ändern könnte? Möglich. Denn die gebürtige Rheinländerin sagt: "Sobald mir Mr. Right vor die Füße läuft, bin ich an einer ernsthaften Beziehung interessiert."

Cora bei "Club der guten Laune"

Im "Club der guten Laune" wird die 45-Jährige mehr oder minder freiwillig Teil des Liebesdreiecks rund um Marc Terenzi. Wie ihre Geschichte mit dem Sänger beginnt und wann sie wieder jäh endet, erfährst du ab 4. Mai 2022 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.