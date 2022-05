Club der guten Laune

Frust und Ärger über die Nominierung

Im Club der guten Laune steht die Nominierung an. Marc Terenzi muss eine schwere Entscheidung treffen. Joey Heindle sieht Marc als Bruder und ist schwer getroffen von seiner Nominierung. Joey ist verletzt und spricht Marc auf seine Entscheidung an. Doch dieser verfolgt einen Plan. Um dieses Spiel zu gewinnen muss man am Ende eben doch strategisch entscheiden und Freundschaften aufs Spiel setzen.