Jenny Elvers vertraut sich auf der thailändischen Insel Phuket Julian F. M. Stoeckel an und teilt ihre damaligen Gedanken während ihres alkoholisierten TV-Auftritts.

Sommer, Sonne, Partystimmung? Auch im "Club der guten Laune" gibt es zwischendurch ruhige Momente, die die Promis zum Nachdenken bringen. Besonders emotional ist Jenny Elvers' Geständnis zu ihrer früheren Alkoholsucht und der schwersten Zeit ihres Lebens.

Jennys folgenschwerer Besuch der Talkshow

Der Besuch auf dem roten Sofa der Talkshow "DAS!" ist wohl einer der heikelsten Auftritte von Schauspielerin Jenny Elvers im Fernsehen. "'Ach das geht noch', habe ich gedacht. Ich war ja nicht die Erste und werde auch nicht die Letzte sein, die zumindest angetrunken in der Sendung saß", berichtet die 50-Jährige in einem Zwiegespräch mit Julian F. M. Stoeckel.

Doch zu dieser Zeit steckte sie schon mitten in ihrer Alkoholsucht. "Ich war aber brettervoll", kommentiert sie aus heutiger Sicht ihren damaligen Zustand. "Ich habe das in der Sekunde gemerkt, in der ich vom Fahrer abgeholt wurde. Ich kam an in der Maske und dachte: 'Nicht gut. Aber du bist ja Profi, kriegste hin.'"

Negative Schlagzeilen, Skandale und aufdringliche Paparazzi

Nach diesen Szenen begann für Jenny Elvers ein harter, steiniger Weg. Sie lässt sich in eine Klinik einweisen und macht einen Entzug. Doch mit der Rückkehr nach Hause kamen neue Probleme dazu: "Ich kam aus dem Entzug, aus der Therapie und dann ging mein Mann. Ich war frisch aus dem Entzug, mit 3.000 Flaschen Wein unten im Weinkeller im Haus allein. Ich habe meine Mutter angerufen, wir hatten ja so viele Paparazzi draußen vor der Tür: 'Mama, das Zeug muss hier raus.'", berichtet der Reality-Star.

Jenny Elvers möchte ein Vorbild sein

Heute blickt sie gnädig auf ihr früheres Leben zurück: "Es ist ein Teil von mir und es wird immer ein Teil von mir bleiben." Sie weiß, dass viele Menschen mit einer Alkoholsucht zu kämpfen haben. Für Jenny Elvers ist klar: Alkohol ist eine Volksdroge." Mit ihrem Entzug und ihrem neuen Lebensstil möchte sie andere ermutigen. "Ich denke, ich kann da an der Stelle – endlich auch mal im Leben – ein Vorbild sein."

Sie ist ein wahres Multitalent

Gibt es eigentlich etwas, das Jenny Elvers nicht kann? Die am 11. Mai 1972 geborene Niedersächsin ist Reality-Star, Schauspielerin, Moderatorin, Model und hat ganz nebenbei auch noch ein Buch geschrieben.

Ende der 1980er Jahre absolvierte Jenny eine Ausbildung zur Schauspielerin in Berlin, Hamburg und Los Angeles. Seither wirkte sie in zahlreichen Theaterstücken, Filmen und Serien mit.

2013 gewann die 49-Jährige die erste Staffel von "Promi Big Brother". Im letzten Jahr machte Jenny ein emotional aufwühlendes Pflege-Praktikum bei "Die Herzblut-Aufgabe".

Jenny Elvers: Privates und Familie

Jenny Elvers hat mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten Alex Jolig einen Sohn namens Paul, der 2001 geboren wurde. Kurz nach dessen Geburt trennte sie sich von Jolig und heiratete 2003 Goetz Elbertzhagen. Mit ihm war sie zehn Jahre verheiratet, als 2013 die Trennung erfolgte und beide die Scheidung einreichten.

