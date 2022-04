Hach, ist das schön. SAT.1 lädt ab Mittwoch, 4. Mai 2022, um 20:15 Uhr, elf urlaubsreife Prominente in den "Club der guten Laune". Und es wird gelacht, gesportelt, gesungen, gelästert, getanzt - und ja: viel geflirtet.

Welche Promis checken in den "Club der guten Laune" ein?

Schauspieler Martin Semmelrogge, Moderatorin Jenny Elvers, Sänger Joey Heindle, Model Cora Schumacher, Sänger Marc Terenzi, Entertainer Julian F.M. Stoeckel, Bauer-Gattin Iris Abel, Ballermann-Ikone Lorenz Büffel, Fitness-Influencerin Vanessa Mariposa, Fitnesscoach Sebastian Fobe und #GNTM-Model Theresia Fischer bekommen auf der thailändischen Insel Phuket das All-Inclusive-Clubarmband.

In Asien warten im "Club der guten Laune" zudem das Clubmaskottchen, Spiel, Spaß und Gute-Laune-Wetter auf die elf prominenten Urlauber:innen. Um den Cluburlaub so lange wie möglich zu genießen, müssen sich die Promis immer wieder spielerisch beweisen. Wer am besten spielt, gewinnt am Ende 50.000 Euro.

Darauf freuen sich die Promis

Martin Semmelrogge: "Der 'Club der guten Laune' macht seinem Namen alle Ehre! Da ich noch nie Cluburlaub gemacht habe, bin ich einfach gespannt, was mich erwartet."

Julian F.M. Stoeckel: "Als ich ankam, sah ich zuerst das lustige Sonnenblumen-Maskottchen. Dann hat mir die süße Thai-Dame unser Clubarmband gegeben. Herrlich!"

Iris Abel: "Grundsätzlich ist es immer gut, bei Premieren dabei zu sein. Es hat etwas Einzigartiges, mit eine der Ersten zu sein, wir sind die Pioniere."

Marc Terenzi: "Es gibt nichts Besseres, als Teil von etwas zu sein, das noch niemand gemacht hat. Ich liebe die Herausforderung des Unbekannten."