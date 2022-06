Am 4. Mai 2022 geht es in den "Club der guten Laune".

In der neuen Reality-Show in SAT.1 tummeln sich unter anderem Jenny Elvers, Martin Semmelrogge und Julian F.M. Stoeckel.

Eine Übersicht über die Kandidat:innen findest du hier.

Im Clip: Die Wiederholung von Folge 1

Hier treten unter anderem Moderator:innen, Sänger:innen und Social-Media-Stars gegeneinander an: Der "Club der roten Bänder" wartet mit unterhaltsamen Spielen auf. Fans des guten Entertainments können es sich vorerst immer mittwochs um 22:30 Uhr auf der Couch gemütlich machen. Wer sich fragt, wann die Folgen ausgestrahlt werden und wo man sie nachgucken kann, der erhält hier die Antworten.

"Club der guten Laune": Folge 5 im Livestream ansehen

Am Mittwochabend um 22:30 Uhr kommt nicht nur Urlaubsfeeling auf. Die teilnehmenden Promis haben einerseits den Strand vor sich, andererseits aber auch 50.000 Euro Preisgeld im Blick. Genau genommen sind es elf Promis, die am 4. Mai 2022 erstmals in den "Club der guten Laune" gestartet sind.

Solltest du Folge 5 von "Club der guten Laune" am 8. Juni um 22:30 Uhr in SAT.1 nicht im TV sehen können, kannst du dir hier die Sendung im Livestream ansehen. Den Überblick über alle TV-Ausstrahlungen behältst du jederzeit mit den Sendetermine und Sendezeiten.

Livestream und online schauen: So entgeht dir auch ohne TV nichts

Neben der TV-Ausstrahlung kannst du "Club der guten Laune" auch auf Joyn streamen. Zudem ist der kostenlose Livestream auf sat1.de eine Option. So verpasst du mit einem internetfähigen Gerät deiner Wahl wie PC, Tablet oder Smartphone keine Episode.

Folge doch verpasst? Hier gibt's die Wiederholung online

Wenn du mittwochs mal keine Zeit für gute Laune hast, kannst du dir diese nachträglich noch einholen. Die Folgen gibt es im Nachhinein auch online auf Joyn. Hier kannst du sie nach Lust und Laune nachholen und weißt immer, was im "Club der guten Laune" abgeht.

"Club der guten Laune": Wiederholung in SAT.1 und auf sixx

Wenn du bei der Wiederholung von "Club der guten Laune" echtes TV-Gefühl haben möchtest, gibt's hier eine gute Nachricht: In SAT.1 und auf sixx werden die Folgen jeweils zu folgenden Terminen nochmal ausgestrahlt und gezeigt.

SAT.1:

Donnerstag, ca. 00:15 Uhr

Montag, ca. 22:45 Uhr

sixx:

Samstag, ca. 22:30 Uhr

