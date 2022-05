Im Clip: Coras House Of Love 2

Kurze Erinnerung an Folge 1

Auf Sebastian Fobes Frage, ob er etwas zwischen Cora Schumacher und Marc Terenzi verpasst habe, antwortete der 43-Jährige in Folge 1: "I broke up with her!" Cora konnte darüber nur lächeln. Vielleicht ahnte die ehemalige Rennfahrerin da schon, dass Marcs Gemüt diesbezüglich eher wechselhaft ist.

Freundschaft mit gewissen Vorzügen

Der US-Amerikaner war sich dagegen sicher: "Wir bleiben einfach friends, ganz you know, langsam." Scheinbar mit gewissen Vorzügen, denn in der Nacht geht es bei Marc und Cora wieder rund. "Gute Nacht, Schatz", sagt Marc zunächst zu seiner "guten Kumpeline" Cora. Wenige Momente später beginnen die beiden sehr eng umschlungen zu kuscheln.

Am nächsten Morgen resümiert Marc: "Das war superschön. It was fun. Wie Teenagers bei Sleepover." Zimmer-Mitbewohner Julian F.M. Stoeckel hat die Nacht allerdings nicht in allzu guter Erinnerung. "Die Nacht war schauderhaft und schrecklich", jammert er.

Ob Marc und Cora ihr nächtliches Tête-a-Tête wohl fortsetzen und Julian weiter den Schlaf rauben? Und was sagt eigentlich Jenny Elvers dazu, dass ihr Schwarm wieder mit Cora anbandelt? Das siehst du nächsten Mittwoch um 20:15 Uhr bei "Club der guten Laune" in SAT.1 und auf Joyn. Außerdem kannst du hier sehen, wie die 50-Jährige auf Marc Terenzi reagierte.

