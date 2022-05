Club der guten Laune

Cora Schumacher: Ich liebe Humor

Cora Schumacher ist nicht nur die Ex von ... Die Powerfrau war selbst lange erfolgreich auf der Rennstrecke unterwegs. Außerdem war Cora bei "Promi Big Brother" und in ihrer eigenen TV Show "Coras House of Love" war sie auf der Suche nach der großen Liebe. In ihrem Cluburlaub hofft sie auf nette Mitbewohner und natürlich gute Laune.