"Club der guten Laune" 2022: Jenny Elvers checkt ein und Marc Terenzi freut's

Marc Terenzi und die Frauen

Jenny Elvers zieht ein in den "Club der guten Laune" und bringt gleich mal frischen Wind ins Luxus-Ressort. Mit den Worten "Ich hab gehört, hier ist noch ein Bett frei!" meldet sie sich bei den neun Luxus-Urlaubern an und steuert schon mal ihren Teil zur guten Laune im Club bei. Über die heitere leichte Brise freut sich vor allem Marc Terenzi: "Bist du jetzt hier? Wie geil ist das denn?"

Wird nun das Tête-à-Tête in Thailand mit Cora Schumacher jäh gestört und die Neue im Club auch Marcs Neue? Das Bettlaken teilt er ja noch mit Cora, Jenny darf sich eins mit Sebastian Fobe teilen: "Ausgerechnet mit dem, den ich noch so gar nicht kenne." Immerhin nur eine Bettlänge von Mr. Terenzi entfernt …

Marc Terenzi und der Alkohol

Abseits der attraktiven Damenwelt im Ressort gibt Marc Terenzi seinem neuen Buddy Joey Heindle einen tiefen Einblick in seine berauschende Vergangenheit, denn der ehemalige Rockstar hatte einst ein Problem mit Alkohol: "Es ist hart, wenn du erfolgreich bist, funktionieren musst und Drogen nimmst. Du bist gefangen. Ich war totally abgefuckt. Alle haben es gesehen, niemand hat was gesagt. Ich habe gesoffen, nur um zu funktionieren. Ich habe jeden Abend Shows gehabt und nach zwei Flaschen Wodka war ich total okay auf der Bühne. Die Leute haben nicht gerafft, dass ich totally besoffen war."

Und weiter fügt Marc an: "Ich war zweimal in der Klinik. Aber es war schlimmer, als ich rausgekommen bin. Ich war nicht depressiv, nicht glücklich, ich fühlte gar nicht mehr. Nach drei Monaten fühlte ich mich so gut, dass ich gesagt habe: Okay, ich kann das schaffen. Ich mach das weiter, mehr Fitness, und tue etwas für meinen Körper. Und dann hat sich alles geändert." Und wie sehr es sich zum Guten änderte und Marc Terenzi seinen Körper stählte, kann jede:r hier im Club und alle Zuschauer:innen vor den TV-Geräten jetzt bewundern. Wann genau? Immer mittwochs um 20:15 Uhr bei "Club der guten Laune" in SAT.1 und auf Joyn.

