In Folge 3 von "Club der guten Laune" flirtet Marc sowohl mit Jenny als auch mit Cora. Letztere fordert eine Entscheidung!

Hier bekommst du die wichtigsten Infos zum Liebesdreieck im Überblick.

Im Clip: War es Liebe auf den ersten Blick?

Dieser Kuss lässt Trennungsgerüchte verstummen

Jenny Elvers und Marc Terenzi haben sich bei "Club der guten Laune" gesucht und gefunden. Nachdem es bei den beiden vor kurzem Trennungsgerüchte gab, die jedoch weder Jenny noch Marc jemals kommentierten, folgt nun ein wohl eindeutiges Liebesbekenntnis.

Denn Jenny teilte auf Instagram ein Bild, bei dem sie ihrem Marc einen dicken Schmatzer aufdrückt. "Eine Beziehung wächst an grauen Tagen. Bunt kann jeder", schreibt die 50-Jährige vielsagend dazu. Von einer Trennung keine Spur!

Was zwischen Jenny und Marc bei "Club der guten Laune" passiert

In den ersten Folgen von "Club der guten Laune" zeichnet sich die Zuneigung des heutigen Paares bereits ab. Der 43-jährige Marc bandelt in der thailändischen Villa zuerst mit Cora Schumacher an. Das hindert ihn aber nicht daran, auch mit Nachzüglerin Jenny zu flirten.

Kommt es zum Konkurrenzkampf der beiden Damen in der Show? Das siehst du immer mittwochs um 20:15 Uhr bei "Club der guten Laune" in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: