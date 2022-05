"Club der guten Laune" startet am 4. Mai 2022 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Hier findest du alle Sendetermine und Sendezeiten.

Welche Promis sind in Staffel 1 dabei und woher kennt man sie? Die Antwort darauf gibt's hier.

Im Clip: Joey Heindle stellt sich vor

Früher Karrierestart als Sänger

Der am 14. Mai 1993 in München geborene Joey Heindle absolvierte eine Ausbildung zum Beikoch, als er sein Hobby Singen endlich zum Beruf machen konnte. Bei seiner Teilnahme an der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" erreichte er 2012 den fünften Platz. Seine unterhaltsame Art sorgte dafür, dass der 28-Jährige als Sänger und Entertainer Fuß fassen konnte.

Im Reality-TV konnte er unter anderem als Bewohner von "Promi Big Brother" 2019 die Herzen der Zuschauer:innen für sich gewinnen. "Mein Name ist Joey Heindle und mich kennt man durch diverse TV-Shows", sagt er heute über sich selbst.

Joey Heindle hat auch andere Seiten

In der Lockdown-Zeit beschloss Joey, noch mehr aus seinem Leben zu machen. Gesagt, getan! Der Münchner machte eine Ausbildung zum Rettungssanitäter und Feuerwehrmann und sah dabei Dinge, mit denen er nie gerechnet hätte.

"Ich hatte Momente, wo ich eine Schockstarre hatte", beschreibt er seine Arbeit. Besonders schlimm seien Situationen, bei denen er die Patient:innen wiederbeleben müsse. Umso schöner sei es, wenn die Reanimation gelinge. Joey sagt darüber ganz emotional: "Das ist so krass einfach, so krass!"

Joey Heindle: Privates und Familie

Von 2017 bis 2018 war Joey mit seiner damaligen Frau Justine verheiratet. Die Ehe ging in die Brüche und heute ist der 28-Jährige mit seiner neuen Freundin Ramona Elsener glücklicher denn je. Die beiden machten ihre Beziehung im Jahr 2019 öffentlich.

