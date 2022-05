Im Clip: Julian F.M. Stoeckel im Portrait

Julian F.M. Stoeckel zeigt im Gespräch mit Joey seine verletzliche Seite

Achtung, Spoiler: In Folge 2 von "Club der guten Laune" offenbart Julian eine Seite von sich, die er selten zeigt. Im Gespräch mit Joey Heindle offenbart er: "Ich bin eine Frau im Körper eines Mannes. Und ich bin sehr gerne auch körperlich ein Mann. Aber ich gebe mich gern wie eine Frau." Dazu passt auch, dass der Berliner gern unter dem Namen "Die Stoeckel" auftritt und auch häufig so angesprochen wird.

Sein Make-Up sei seine Rüstung, die ihm dabei hilft, zur Kunstfigur Julian F.M. Stoeckel zu werden. "Ungeschminkt möchte ich weder sprechen, noch angesprochen werden, noch überhaupt irgendetwas tun", führt der 35-Jährige weiter aus. Ohne Schminke sei er angreifbar.

Berliner Paradiesvogel und Reality-Ikone

"Ich lebe seit meinem 18. Lebensjahr davon, Julian F.M. Stoeckel zu sein", sagt der 35-Jährige über sich selbst. Julian F.M. Stoeckel wurde am 20. März 1987 in Berlin geboren und lebt auch heute noch in der deutschen Hauptstadt. Übrigens: Die Namensbestandteile F.M. stehen für Frederik Moritz, dem zweiten und dritten Namen des Entertainers.

Der Berliner nahm schon an Reality-Shows wie "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil und trat 2020 im großen "SAT.1 Promiboxen" gegen Matthias Mangiapane an. Julian bezeichnet sich selbst gern als "Die Stoeckel" und lebt seine weibliche Seite mit seiner bunten und schillernden Persönlichkeit voll aus.

Julian F.M. Stoeckel: Privates, Freund und Familie

Seit einigen Jahren hat der offen bisexuell lebende Julian einen Mann an seiner Seite: Marcell Damaschke. Privat engagiert sich die Stoeckel für verschiedene Charity-Organisationen und engagiert sich für LGBTQIA*-Personen. Auf verschiedenen Pride-Paraden fährt Julian schon mal mit seinem eigenen Wagen vor.

Wie wird sich Julian F.M. Stoeckel bei "Club der guten Laune" schlagen? Was erwartet dich mit dem 35-Jährigen? Das siehst du ab 4. Mai 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

