Wann läuft das Finale im TV? Hier gibt's die Sendetermine und Sendezeiten von "Club der guten Laune".

Letzte Woche musste Sebastian Fobe das Feld räumen. Lies nach, wie es dazu kam.

Im Clip: Wer spielt ein falsches Spiel?

Diese Promis sind im Finale

Vier Promis dürfen noch vom Sieg im "Club der guten Laune" und dem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro träumen. Das sind die Kandidat:innen im Finale:

Wer von ihnen wird am Ende das Rennen machen und zur Gewinnerin oder zum Gewinner der ersten Staffel? Am Mittwoch, den 29. Juni 2022, gibt es ab 22:30 Uhr in SAT.1 und auf Joyn die Auflösung.

Er ist kurz davor ausgeschieden

Für einen Promi ist der Cluburlaub im Halbfinale vorbei. Julian F.M. Stoeckel scheidet bei seiner dritten Nominierung aus und muss die Show verlassen. Während Theresia Fischer ihren Buddy weiterkommen lassen wollte, entschieden sich sowohl Cora Schumacher als auch Vanessa Mariposa gegen den Berliner Paradiesvogel. Die Begründung der beiden Frauen fällt gleich aus: Sie sehen in Julian die stärkere Konkurrenz.

