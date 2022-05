"Club der guten Laune" feiert am 4. Mai 2022 Staffel-Premiere in SAT.1 und auf Joyn. Hier findest du alle Sendetermine und Sendezeiten.

Im Clip: Lorenz Büffel stellt sich vor

Erst Comedian, später Ballermann-Sänger

Lorenz Büffel wurde als Stefan Scheichel am 29. Mai 1979 in Krems an der Donau geboren. Zunächst startete der Österreicher seine Karriere als Radiomoderator und Clubanimateur. Anfang der 2000er-Jahre wurde er von Comedy-Urgestein Bernd Stelter entdeckt, bei dem er Unterricht an der Comedy Academy in Köln nahm. 2006 zog er nach Hamburg und startete dort unter seinem Künstlernamen Lorenz Büffel seine Comedy-Karriere im Umfeld von Travestie-Star Olivia Jones.

Den Sprung auf die große Party-Bühne ließ nicht lange auf sich warten: Im gleichen Jahr trat Lorenz das erste Mal als Entertainer im Mega-Park auf Mallorca auf. Bekannt wurde er später durch Songs wie "Ich will Sex mit dir Carmen" (2012) oder "Die Krüge hoch!" (2012). Seinen großen Durchbruch feierte der Stimmungssänger 2016 mit der Single "Johnny Däpp". Als Sänger arbeitete Büffel bereits mit Kolleg:innen wie Mia Julia, Ikke Hüftgold, Gina-Lisa Lohfink oder Almklausi zusammen.

Ein bekanntes TV-Gesicht

Im TV war der Entertainer 2017 in der ProSieben-Show "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" als Kandidat zu sehen. 2021 hatte er zahlreiche Auftritte bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" auf sixx.

Ab Mai 2022 ist der Stimmungssänger in der SAT.1-Show "Club der guten Laune" neben Promis wie Jenny Elvers, Cora Schumacher, Martin Semmelrogge und Marc Terenzi zusehen. Über seine Teilnahme sagt Lorenz Büffel selbst: "Der Titel 'Club der guten Laune' passt perfekt zu mir - gute Laune hab' ich viel!"

Lorenz Büffel: Privates und Familie

Lorenz Büffel war von 2014 bis 2019 mit Schauspielerin und Miss Germany 2013 Carolina Noeding liiert. Seit 2020 ist er mit Emily Gierten verheiratet. Mit Sohn Leo lebt das Paar in Limburg an der Lahn.

