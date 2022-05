Bevor die Liebesgeschichte des Jahres im deutschen Reality-TV bei "Club der guten Laune" startet, kannst du Jenny Elvers hier besser kennenlernen.

Cora Schuhmachers Portrait findest du hier. Und alle Informationen rund um Marc Terenzi gibt es an dieser Stelle.

Es ist wie ein Liebesroman, bei dem man auf die letzte Seite gespickt hat: Man kennt das Happy-End. Jenny Elvers und Marc Terenzi sind ein glückliches Paar. Soweit, so verliebt. Aber wann hatten die beiden ihren 'Magic Moment' und welche Rolle spielt Elvers-Freundin Cora Schumacher, die selbst ein Auge auf den US-Sänger wirft?

Die SAT.1-Zuschauer:innen werden die ganze Wahrheit hinter der knisternden Dreiecksbeziehung erfahren, die Flirtereien, die Tränen, die Eifersucht und die Strategie-Spielchen – ab Mittwoch, 4. Mai 2022 um 20:15 Uhr exklusiv im "Club der guten Laune". Aber ein klitzekleines Bisschen sei schon jetzt verraten. So begann die gemeinsame Geschichte des Trios, das nunmehr nur noch ein Duo ist, bereits zum Einzug und bei der Bettenverteilung.

Marc Terenzi gesteht wilde Nacht mit Cora Schumacher

Cora Schumacher glaubt noch an die große Liebe: "Sobald mir Mr. Right vor die Füße läuft, bin ich an einer ernsthaften Beziehung sehr interessiert. (...) Bei Marc Terenzi musste ich natürlich direkt hingucken – ein schöner Mann!"

Die 45-Jährige verschwendet keine Zeit und übernimmt die Betteneinteilung: "Früher hieß es 'willst du mit mir gehen', jetzt 'willst du neben mir schlafen'." Am Morgen danach gesteht Marc Terenzi: "Wir waren im Bett zusammen! I mean, we mag uns. She's a cool Mädel. Es ist schön. Ich möchte es nicht kompliziert haben."

Jenny Elvers zeigt ebenfalls Interesse an dem Sänger

Wie kompliziert wird es wirklich? Denn auch Jenny Elvers Interesse scheint geweckt: "Ich finde es toll, dass Marc Terenzi hier ist. Das ist ein ganz feiner Kerl, den mag ich unheimlich gerne …" Mögen die (Liebes)-Spiele beginnen!