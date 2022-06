Wann läuft das Finale von "Club der guten Laune" im TV? Hier gibt's die Sendezeiten und Sendetermine.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen als Finalist:innen um den Titel. Wer schnappt sich den Sieg?

Im Clip: Das ist die erste Preview auf das Finale

Paar-Outing im Finale von "Club der guten Laune"

Kaum sind die Finalist:innen und die ehemaligen Clubbis wieder vereint, offenbart sich das Unübersehbare: Jenny Elvers und Marc Terenzi sind ein Paar! Marc möchte mit Cora reden, doch Cora hat keinen Redebedarf.

Jenny gesteht: "Ja, wir mögen uns und haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Eigentlich jede freie Minute. Es fühlt sich sehr schön an, und ich bin sehr happy – mal gucken, wohin die Reise so geht."

Cora ist sauer: "Die Maske von Jenny Elvers ist heute gefallen!"

Während sich die einen für Jenny und Marc freuen, so wie Theresia: "So ein Feuer in den Augen, so viel Leidenschaft – das kann man nicht vorspielen", ist Cora Schumacher auf 180.

"Sie wusste genau, dass ich Marc gern habe. Das zeigt eigentlich, was sie für einen schwachen, armseligen Charakter hat. (…) Die wahre Maske von Jenny Elvers ist heute gefallen. Die Freundschaft hat sich an der Stelle komplett erledigt. Für mich ist Jenny eine Bitch. Für mich ist das Thema abgehakt. Er braucht mit mir nicht mehr zu reden", wettert die ehemalige Rennfahrerin.

Er steht einfach nicht auf dich

Jenny Elvers sieht die Dinge differenziert: "Hätte sie jetzt ein einziges Mal gesagt: 'Mensch Jenny, ich habe mich in den verliebt, bitte lass die Finger von dem!', dann hätte ich sicherlich hier Rücksicht genommen. Aber sie hat es zu keinem Zeitpunkt gesagt. Und die Stichelei gegen mich hat auch wenig am Ende des Tage mit Marc zu tun. Man muss es auch akzeptieren – er will eben nichts von ihr. (…) Wie Cora sich mir gegenüber verhält, überschreitet leider eine Grenze …"

Die frühere Freundschaft von Jenny und Cora wird wohl nur noch schwer zu kitten sein. Die ganzen Geschehnisse im "Club der guten Laune" siehst du natürlich am 29. Juni um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

