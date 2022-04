"Club der guten Laune": Diese Promis sind als Kandidat:innen dabei

Eine traumhafte Location bietet den Promis alles, was es für einen hervorragenden Cluburlaub braucht: Spiel, Spaß und Gute-Laune-Wetter. Auf gepackten Koffern sitzen bereits die personifizierte gute Laune, Entertainer und Schauspieler Julian F.M. Stoeckel, Moderatorin und Schauspielerin Jenny Elvers und Schauspieler Martin Semmelrogge ("Das Boot"). Mit ihnen gehen acht weitere Promis ins Rennen.

Die Promis von "Club der guten Laune" im Überblick:

Julian F.M. Stoeckel

Lorenz Büffel

Jenny Elvers

Martin Semmelrogge

Vanessa Mariposa

Cora Schumacher

Marc Terenzi

Sebastian Fobe

Theresia Fischer

Joey Heindle

Iris Abel

Worum geht es bei "Club der guten Laune"?

Die elf Promis von "Club der guten Laune" machen in Asien Cluburlaub. Dort wartet nicht nur tolles Wetter, sondern auch das Clubmaskottchen und ganz viel Spiel und Spaß. In verschiedenen Spielen müssen die Promis zeigen, was in ihnen steckt. Denn wer am besten spielt, kann sich am Ende im Finale das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro sichern.

"Willkommen im SAT.1-Cluburlaub!"

SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: "Reality-Fernsehen war immer eine wichtige Programmfarbe in SAT.1. In diesem Jahr feiern wir die zehnte Staffel von 'Promi Big Brother'. Mit dem 'Club der guten Laune' wollen wir im #PromiBB-Jubiläumsjahr mit einer zweiten Marke zeigen, dass Reality-Fernsehen Teilnehmer:innen wie Zuschauer:innen im wahrsten Sinne des Wortes gute Laune machen kann. Willkommen im SAT.1-Cluburlaub!"

Die Promis, die ihren Cluburlaub so lange wie möglich genießen möchten, werden sich spielerisch den prominenten Club-Miturlauber:innen beweisen müssen. Wer am besten spielt, gewinnt am Ende 50.000 Euro. Die Dreharbeiten vom "Club der guten Laune" starten im Januar 2022.

"Club der guten Laune" wird produziert von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit der Rainer Laux Productions – 2022 in SAT.1.