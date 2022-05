Freust du dich schon jetzt auf den Start von "Club der guten Laune"? Hier findest du alle wichtigen Infos zur 1. Staffel.

Elf Promis ziehen für SAT.1 in den Cluburlaub. Die Staffel ist bereits abgedreht.

Im Clip: Herzlich willkommen im "Club der guten Laune"

"Club der guten Laune" 2022: Folge 1 am 4. Mai 2022

Am 4. Mai öffnen die Tore von "Club der guten Laune" um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. In Folge 1 erwartet dich neben Spiel, Spaß und guter Laune auch der erste Auszug eines Promis. Wer muss den Cluburlaub schon kurz nach dem Einzug wieder beenden?

"Club der guten Laune": Sendezeiten und Sendetermine im Überblick

Am 4. Mai 2022 geht es also los und elf Promis – darunter Jenny Elvers, Martin Semmelrogge und Julian F.M. Stoeckel – werden in SAT.1 für beste Stimmung sorgen.

Alle Sendetermine und Sendezeiten der Show in der Übersicht:

"Club der guten Laune" Staffel 1 Folge 1: Mittwoch, 4. Mai 2022 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

"Club der guten Laune" Staffel 1 Folge 2: Mittwoch, 11. Mai 2022 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

"Club der guten Laune" Staffel 1 Folge 3: Mittwoch, 18. Mai 2022 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

"Club der guten Laune" Staffel 1 Folge 4: Mittwoch, 25. Mai 2022 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

"Club der guten Laune" Staffel 1 Folge 5: Mittwoch, 1. Juni 2022 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Sobald weitere Sendetermine feststehen, erfährst du sie natürlich hier.

Promis, Kandidatinnen und Kandidaten bei "Club der guten Laune"

Die elf Promis, die sich das All-Inclusive-Clubarmband sichern konnten und Teil der ersten Staffel von "Club der guten Laune" sind, stehen endlich fest. Mit dabei sind unter anderem Sänger Marc Terenzi, Ballermann-Star Lorenz Büffel, Moderatorin Jenny Elvers und Hofcafé-Besitzerin Iris Abel. Hier gibt's die Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick.