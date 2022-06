Club der guten Laune

Bunte Stunde: Sing dein Ding

Heute steht im Club der guten Laune Karaoke auf dem Plan. Aber es kommt nicht nur auf den Gesang an - der gesamte Auftritt entscheidet am Ende über den Sieg. Als professioneller Sänger unterstützt Marc Terenzi die anderen Promis und besonders Jenny Elvers bekommt seine ungeteilte Aufmerksamkeit … Wer performt am besten und kann sich den goldenen Clubtaler schnappen?